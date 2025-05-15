https://ria.ru/20250515/sud-2017190523.html

Суд арестовал замглавы департамента Минтранса

Суд арестовал замглавы департамента Минтранса - РИА Новости, 15.05.2025

Суд арестовал замглавы департамента Минтранса

Мещанский суд Москвы арестовал заместителя директора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T18:36:00+03:00

2025-05-15T18:36:00+03:00

2025-05-15T18:47:00+03:00

россия

происшествия

москва

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал заместителя директора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Российской Федерации Владимира Луговенко по статьям о превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции, сообщили РИА Новости в инстанции."Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Луговенко Владимира Владимировича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ… частью 3 статьи 33, пунктами "а", "в" части 2 статьи 178 УК РФ … на срок 2 месяца 00 суток", - сказали в суде.В инстанции уточнили, что стороне защиты было отказано в избрании Луговенко иной меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

https://ria.ru/20250515/chuvashiya-2017175161.html

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россия, происшествия, москва, министерство транспорта рф (минтранс россии)