https://ria.ru/20250515/sud-2017142428.html
Мурманский суд взыскал с фитнес-клуба шестьсот тысяч рублей
Мурманский суд взыскал с фитнес-клуба шестьсот тысяч рублей - РИА Новости, 15.05.2025
Мурманский суд взыскал с фитнес-клуба шестьсот тысяч рублей
Мурманский областной суд постановил взыскать в общей сложности 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда с фитнес-клуба в пользу мурманчанки и ее РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:04:00+03:00
2025-05-15T16:04:00+03:00
2025-05-15T19:17:00+03:00
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МУРМАНСК, 15 мая – РИА Новости. Мурманский областной суд постановил взыскать в общей сложности 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда с фитнес-клуба в пользу мурманчанки и ее сына, который на групповой тренировке по скалолазанию упал с высоты 7 метров и получил травмы. Как рассказали в суде, в марте 2023 года юный мурманчанин на групповой тренировке по скалолазанию выполнял упражнение по подъёму на скалодроме на высоту 7 метров и упал, ударившись о спортивный мат. Мальчик получил тяжелые травмы. Мать ребенка обратилась в суд с требованием взыскать с ответчика компенсацию морального вреда. "Удовлетворяя исковые требования и взыскивая компенсацию морального вреда в пользу ребенка в размере 500 тысяч рублей, в пользу истца в размере 100 тысяч рублей, районный суд исходил из того, что факт получения несовершеннолетним ребенком травмы на территории фитнес-клуба нашел свое подтверждение", - отметили в суде. В суде также посчитали, что мальчик получил травму из-за того, что фитнес-клуб не принял необходимых мер безопасности.
https://ria.ru/20250507/attraktsion-2015485079.html
https://ria.ru/20250514/shestiklassnik-2016876319.html
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происшествия
Мурманский суд взыскал с фитнес-клуба шестьсот тысяч рублей
Суд взыскал с фитнес-клуба шестьсот тысяч рублей в пользу мурманчанки и ее сына
МУРМАНСК, 15 мая – РИА Новости. Мурманский областной суд постановил взыскать в общей сложности 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда с фитнес-клуба в пользу мурманчанки и ее сына, который на групповой тренировке по скалолазанию упал с высоты 7 метров и получил травмы.
Как рассказали в суде, в марте 2023 года юный мурманчанин на групповой тренировке по скалолазанию выполнял упражнение по подъёму на скалодроме на высоту 7 метров и упал, ударившись о спортивный мат. Мальчик получил тяжелые травмы. Мать ребенка обратилась в суд с требованием взыскать с ответчика компенсацию морального вреда.
"Удовлетворяя исковые требования и взыскивая компенсацию морального вреда в пользу ребенка в размере 500 тысяч рублей, в пользу истца в размере 100 тысяч рублей, районный суд исходил из того, что факт получения несовершеннолетним ребенком травмы на территории фитнес-клуба нашел свое подтверждение", - отметили в суде.
В суде также посчитали, что мальчик получил травму из-за того, что фитнес-клуб не принял необходимых мер безопасности.