https://ria.ru/20250515/sud-2017142428.html

Мурманский суд взыскал с фитнес-клуба шестьсот тысяч рублей

Мурманский суд взыскал с фитнес-клуба шестьсот тысяч рублей - РИА Новости, 15.05.2025

Мурманский суд взыскал с фитнес-клуба шестьсот тысяч рублей

Мурманский областной суд постановил взыскать в общей сложности 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда с фитнес-клуба в пользу мурманчанки и ее РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T16:04:00+03:00

2025-05-15T16:04:00+03:00

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происшествия

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МУРМАНСК, 15 мая – РИА Новости. Мурманский областной суд постановил взыскать в общей сложности 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда с фитнес-клуба в пользу мурманчанки и ее сына, который на групповой тренировке по скалолазанию упал с высоты 7 метров и получил травмы. Как рассказали в суде, в марте 2023 года юный мурманчанин на групповой тренировке по скалолазанию выполнял упражнение по подъёму на скалодроме на высоту 7 метров и упал, ударившись о спортивный мат. Мальчик получил тяжелые травмы. Мать ребенка обратилась в суд с требованием взыскать с ответчика компенсацию морального вреда. "Удовлетворяя исковые требования и взыскивая компенсацию морального вреда в пользу ребенка в размере 500 тысяч рублей, в пользу истца в размере 100 тысяч рублей, районный суд исходил из того, что факт получения несовершеннолетним ребенком травмы на территории фитнес-клуба нашел свое подтверждение", - отметили в суде. В суде также посчитали, что мальчик получил травму из-за того, что фитнес-клуб не принял необходимых мер безопасности.

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https://ria.ru/20250514/shestiklassnik-2016876319.html

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происшествия