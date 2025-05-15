https://ria.ru/20250515/sud-2017138900.html

Суд признал мем с лягушонком Пепе символикой ЛГБТ*

Суд признал мем с лягушонком Пепе символикой ЛГБТ* - РИА Новости, 15.05.2025

Суд признал мем с лягушонком Пепе символикой ЛГБТ*

Новгородский районный суд признал мем с лягушонком Пепе в парике символикой ЛГБТ*, оштрафовав мужчину на 1,5 тысячи рублей за размещенный в 2020 году пост,... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T15:53:00+03:00

2025-05-15T15:53:00+03:00

2025-05-15T16:39:00+03:00

россия

происшествия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Новгородский районный суд признал мем с лягушонком Пепе в парике символикой ЛГБТ*, оштрафовав мужчину на 1,5 тысячи рублей за размещенный в 2020 году пост, говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда.Уточняется, что 2 апреля участковый полицейский составил протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций), в отношении Резанкова Г.А. Полиция выявила в марте в ходе мониторинга социальной сети "ВКонтакте" страницу пользователя, администрированием которой занимается Резанков. Мужчина там разместил изображение флага ЛГБТ*. В конце апреля судья рассмотрел административное дело.В судебном заседании Резанков вину не признал, пояснив, что умысла на совершении правонарушения не имел. По словам мужчины, размещенная им в 2020 году фотография лягушки в парике радужного цвета – "это мем про клоуна Пепе", "который не имеет никакого отношения к ЛГБТ*"."Суд постановил признать Резанкова Г.А. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей без конфискации предмета административного правонарушения", - говорится в сообщении.* Движение признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20250410/moskva-2010461145.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, происшествия