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Суд признал мем с лягушонком Пепе символикой ЛГБТ* - РИА Новости, 15.05.2025
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15:53 15.05.2025 (обновлено: 16:39 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/sud-2017138900.html
Суд признал мем с лягушонком Пепе символикой ЛГБТ*
Суд признал мем с лягушонком Пепе символикой ЛГБТ* - РИА Новости, 15.05.2025
Суд признал мем с лягушонком Пепе символикой ЛГБТ*
Новгородский районный суд признал мем с лягушонком Пепе в парике символикой ЛГБТ*, оштрафовав мужчину на 1,5 тысячи рублей за размещенный в 2020 году пост,... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:53:00+03:00
2025-05-15T16:39:00+03:00
россия
происшествия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Новгородский районный суд признал мем с лягушонком Пепе в парике символикой ЛГБТ*, оштрафовав мужчину на 1,5 тысячи рублей за размещенный в 2020 году пост, говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда.Уточняется, что 2 апреля участковый полицейский составил протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций), в отношении Резанкова Г.А. Полиция выявила в марте в ходе мониторинга социальной сети "ВКонтакте" страницу пользователя, администрированием которой занимается Резанков. Мужчина там разместил изображение флага ЛГБТ*. В конце апреля судья рассмотрел административное дело.В судебном заседании Резанков вину не признал, пояснив, что умысла на совершении правонарушения не имел. По словам мужчины, размещенная им в 2020 году фотография лягушки в парике радужного цвета – "это мем про клоуна Пепе", "который не имеет никакого отношения к ЛГБТ*"."Суд постановил признать Резанкова Г.А. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей без конфискации предмета административного правонарушения", - говорится в сообщении.* Движение признано экстремистским и запрещено в России
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россия, происшествия
Россия, Происшествия
Суд признал мем с лягушонком Пепе символикой ЛГБТ*

Новгородский суд признал мем с лягушонком Пепе в парике символикой ЛГБТ

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Новгородский районный суд признал мем с лягушонком Пепе в парике символикой ЛГБТ*, оштрафовав мужчину на 1,5 тысячи рублей за размещенный в 2020 году пост, говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда.
Уточняется, что 2 апреля участковый полицейский составил протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций), в отношении Резанкова Г.А. Полиция выявила в марте в ходе мониторинга социальной сети "ВКонтакте" страницу пользователя, администрированием которой занимается Резанков. Мужчина там разместил изображение флага ЛГБТ*. В конце апреля судья рассмотрел административное дело.
В судебном заседании Резанков вину не признал, пояснив, что умысла на совершении правонарушения не имел. По словам мужчины, размещенная им в 2020 году фотография лягушки в парике радужного цвета – "это мем про клоуна Пепе", "который не имеет никакого отношения к ЛГБТ*".
«
"Суд постановил признать Резанкова Г.А. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей без конфискации предмета административного правонарушения", - говорится в сообщении.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России
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