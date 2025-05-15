https://ria.ru/20250515/sud-2017017827.html

Суд назвал причину конфликта "крабового короля" Кана с бизнесменом Пхиденко

Суд назвал причину конфликта "крабового короля" Кана с бизнесменом Пхиденко - РИА Новости, 15.05.2025

Суд назвал причину конфликта "крабового короля" Кана с бизнесменом Пхиденко

Конфликт между "крабовым королем" Олегом Каном и сахалинским бизнесменом Валерием Пхиденко, который закончился убийством последнего, произошел из-за того, что... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T04:44:00+03:00

2025-05-15T04:44:00+03:00

2025-05-15T04:45:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Конфликт между "крабовым королем" Олегом Каном и сахалинским бизнесменом Валерием Пхиденко, который закончился убийством последнего, произошел из-за того, что Кан создал условия для убыточности краболовной компании конкурента, чтобы тот продал ее, следует из данных суда в Приморском крае, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В апреле 2024 года коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. По версии следствия, Кан считал Пхиденко причастным к покушению на его жизнь. В августе-октябре 2010 года фигурант нашел исполнителя убийства, на которого следствие пока не вышло, а также местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда бизнесмен прибыл к ресторану "Три Богатыря", киллер тремя выстрелами застрелил его. Поляков был осужден в 2011 году. "(Пхиденко – ред.) признался (Полякову – ред.), что организовал в марте 2005 года покушение на Кана, которым был очень недоволен в связи с задержанием судов ЗАО "Марин-Юнион", возбуждением административных и уголовных судопроизводств, от которых компания несла огромные убытки. О последнем в судебном заседании свидетельствовали потерпевшие", - говорится в материалах суда. Также приведены показания свидетелей, работавших в погранслужбе и сообщавших о задержаниях судов компании Пхиденко "Марин-Юнион". Один из них заявил, что флот Пхиденко и других собственников задерживали, однако о задержании пароходов Кана ему не известно. Потерпевшие при этом отмечали, что суда "Марин-Юнион" задерживали по информации Кана, "который сотрудничал с пограничными службами и предоставлял им сведения о своих конкурентах по добыче водных биоресурсов, в том числе краба". Суд приводит показания вдовы Пхиденко, которая говорит, что тот долгое время работал капитаном на краболовах и решил создать свою компанию "Марин-Юнион", но в 2004 году появился Кан, который также решил заняться крабовым бизнесом, после чего суда ее мужа стали арестовываться на Камчатке, появились большие долги. Пхиденко на встрече с партнерами вынужден был подписать документы о продаже компании "Марин-Юнион", там же присутствовал и Кан, отмечала вдова. Сын убитого в своих показаниях рассказал, что, когда его отец только открыл компанию, он сотрудничал с Каном, помогал в этой же деятельности, давал советы, "в результате чего помог Кану поднять предприятие, у того появились бизнес-партнеры". "Капитаны конкурирующих организаций, в том числе Кана, предоставляли пограничному управлению ФСБ сведения о судах, занимающихся выловом водных биологических ресурсов, в связи с чем суда отца стали арестовываться, и расходы по их выкупу превзошли доходы. В итоге Кан и (…) обратились к отцу с предложением отдать его компанию, выкупив взамен все долги, что отец и вынужден был сделать", - говорится в материалах суда со ссылкой на показания сына Пхиденко. В октябре 2024 года Пятый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты Кана на приговор по делу об убийстве, он вступил в законную силу. Адвокат подал жалобу в Верховный суд РФ. Также Кан заочно обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. По версии следствия, Кан с соучастниками в составе преступной организации в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками крабов за границу. За это время преступная группа вывезла более 3 тысяч тонн морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. Уклонение от уплаты таможенных платежей при реализации этой схемы оценивается стороной обвинения в почти 9,3 миллиона рублей. Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали. Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала версию о его смерти инсценировкой.

https://ria.ru/20250515/zhitel-2017016568.html

https://ria.ru/20250515/kan-2017015051.html

https://ria.ru/20250515/shtraf-2017015612.html

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владивосток, камчатка, россия, олег кан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф