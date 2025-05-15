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Суд назвал причину конфликта "крабового короля" Кана с бизнесменом Пхиденко - РИА Новости, 15.05.2025
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04:44 15.05.2025 (обновлено: 04:45 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/sud-2017017827.html
Суд назвал причину конфликта "крабового короля" Кана с бизнесменом Пхиденко
Суд назвал причину конфликта "крабового короля" Кана с бизнесменом Пхиденко - РИА Новости, 15.05.2025
Суд назвал причину конфликта "крабового короля" Кана с бизнесменом Пхиденко
Конфликт между "крабовым королем" Олегом Каном и сахалинским бизнесменом Валерием Пхиденко, который закончился убийством последнего, произошел из-за того, что... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T04:44:00+03:00
2025-05-15T04:45:00+03:00
владивосток
камчатка
россия
олег кан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
генеральная прокуратура рф
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Конфликт между "крабовым королем" Олегом Каном и сахалинским бизнесменом Валерием Пхиденко, который закончился убийством последнего, произошел из-за того, что Кан создал условия для убыточности краболовной компании конкурента, чтобы тот продал ее, следует из данных суда в Приморском крае, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В апреле 2024 года коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. По версии следствия, Кан считал Пхиденко причастным к покушению на его жизнь. В августе-октябре 2010 года фигурант нашел исполнителя убийства, на которого следствие пока не вышло, а также местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда бизнесмен прибыл к ресторану "Три Богатыря", киллер тремя выстрелами застрелил его. Поляков был осужден в 2011 году. "(Пхиденко – ред.) признался (Полякову – ред.), что организовал в марте 2005 года покушение на Кана, которым был очень недоволен в связи с задержанием судов ЗАО "Марин-Юнион", возбуждением административных и уголовных судопроизводств, от которых компания несла огромные убытки. О последнем в судебном заседании свидетельствовали потерпевшие", - говорится в материалах суда. Также приведены показания свидетелей, работавших в погранслужбе и сообщавших о задержаниях судов компании Пхиденко "Марин-Юнион". Один из них заявил, что флот Пхиденко и других собственников задерживали, однако о задержании пароходов Кана ему не известно. Потерпевшие при этом отмечали, что суда "Марин-Юнион" задерживали по информации Кана, "который сотрудничал с пограничными службами и предоставлял им сведения о своих конкурентах по добыче водных биоресурсов, в том числе краба". Суд приводит показания вдовы Пхиденко, которая говорит, что тот долгое время работал капитаном на краболовах и решил создать свою компанию "Марин-Юнион", но в 2004 году появился Кан, который также решил заняться крабовым бизнесом, после чего суда ее мужа стали арестовываться на Камчатке, появились большие долги. Пхиденко на встрече с партнерами вынужден был подписать документы о продаже компании "Марин-Юнион", там же присутствовал и Кан, отмечала вдова. Сын убитого в своих показаниях рассказал, что, когда его отец только открыл компанию, он сотрудничал с Каном, помогал в этой же деятельности, давал советы, "в результате чего помог Кану поднять предприятие, у того появились бизнес-партнеры". "Капитаны конкурирующих организаций, в том числе Кана, предоставляли пограничному управлению ФСБ сведения о судах, занимающихся выловом водных биологических ресурсов, в связи с чем суда отца стали арестовываться, и расходы по их выкупу превзошли доходы. В итоге Кан и (…) обратились к отцу с предложением отдать его компанию, выкупив взамен все долги, что отец и вынужден был сделать", - говорится в материалах суда со ссылкой на показания сына Пхиденко. В октябре 2024 года Пятый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты Кана на приговор по делу об убийстве, он вступил в законную силу. Адвокат подал жалобу в Верховный суд РФ. Также Кан заочно обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. По версии следствия, Кан с соучастниками в составе преступной организации в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками крабов за границу. За это время преступная группа вывезла более 3 тысяч тонн морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. Уклонение от уплаты таможенных платежей при реализации этой схемы оценивается стороной обвинения в почти 9,3 миллиона рублей. Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали. Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала версию о его смерти инсценировкой.
https://ria.ru/20250515/zhitel-2017016568.html
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владивосток, камчатка, россия, олег кан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф
Владивосток, Камчатка, Россия, Олег Кан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Генеральная прокуратура РФ
Суд назвал причину конфликта "крабового короля" Кана с бизнесменом Пхиденко

Конфликт Олега Кана с бизнесменом Пхиденко произошел из-за краболовной компании

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Конфликт между "крабовым королем" Олегом Каном и сахалинским бизнесменом Валерием Пхиденко, который закончился убийством последнего, произошел из-за того, что Кан создал условия для убыточности краболовной компании конкурента, чтобы тот продал ее, следует из данных суда в Приморском крае, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В апреле 2024 года коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. По версии следствия, Кан считал Пхиденко причастным к покушению на его жизнь. В августе-октябре 2010 года фигурант нашел исполнителя убийства, на которого следствие пока не вышло, а также местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда бизнесмен прибыл к ресторану "Три Богатыря", киллер тремя выстрелами застрелил его. Поляков был осужден в 2011 году.
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"(Пхиденко – ред.) признался (Полякову – ред.), что организовал в марте 2005 года покушение на Кана, которым был очень недоволен в связи с задержанием судов ЗАО "Марин-Юнион", возбуждением административных и уголовных судопроизводств, от которых компания несла огромные убытки. О последнем в судебном заседании свидетельствовали потерпевшие", - говорится в материалах суда.
Также приведены показания свидетелей, работавших в погранслужбе и сообщавших о задержаниях судов компании Пхиденко "Марин-Юнион". Один из них заявил, что флот Пхиденко и других собственников задерживали, однако о задержании пароходов Кана ему не известно. Потерпевшие при этом отмечали, что суда "Марин-Юнион" задерживали по информации Кана, "который сотрудничал с пограничными службами и предоставлял им сведения о своих конкурентах по добыче водных биоресурсов, в том числе краба".
Суд приводит показания вдовы Пхиденко, которая говорит, что тот долгое время работал капитаном на краболовах и решил создать свою компанию "Марин-Юнион", но в 2004 году появился Кан, который также решил заняться крабовым бизнесом, после чего суда ее мужа стали арестовываться на Камчатке, появились большие долги. Пхиденко на встрече с партнерами вынужден был подписать документы о продаже компании "Марин-Юнион", там же присутствовал и Кан, отмечала вдова.
Сын убитого в своих показаниях рассказал, что, когда его отец только открыл компанию, он сотрудничал с Каном, помогал в этой же деятельности, давал советы, "в результате чего помог Кану поднять предприятие, у того появились бизнес-партнеры".
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"Капитаны конкурирующих организаций, в том числе Кана, предоставляли пограничному управлению ФСБ сведения о судах, занимающихся выловом водных биологических ресурсов, в связи с чем суда отца стали арестовываться, и расходы по их выкупу превзошли доходы. В итоге Кан и (…) обратились к отцу с предложением отдать его компанию, выкупив взамен все долги, что отец и вынужден был сделать", - говорится в материалах суда со ссылкой на показания сына Пхиденко.
В октябре 2024 года Пятый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты Кана на приговор по делу об убийстве, он вступил в законную силу. Адвокат подал жалобу в Верховный суд РФ.
Также Кан заочно обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. По версии следствия, Кан с соучастниками в составе преступной организации в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками крабов за границу. За это время преступная группа вывезла более 3 тысяч тонн морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. Уклонение от уплаты таможенных платежей при реализации этой схемы оценивается стороной обвинения в почти 9,3 миллиона рублей.
Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали. Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала версию о его смерти инсценировкой.
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ВладивостокКамчаткаРоссияОлег КанФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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