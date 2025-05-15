https://ria.ru/20250515/sud-2017006491.html

Суды в России не готовы к цифровой трансформации, считают в Счетпалате

Суды в России не готовы к цифровой трансформации, считают в Счетпалате - РИА Новости, 15.05.2025

Суды в России не готовы к цифровой трансформации, считают в Счетпалате

Национальная цель по цифровой трансформации в госуправлении может быть не достигнута к 2030 году из-за не полной готовности судебной системы к цифровым... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T00:08:00+03:00

2025-05-15T00:08:00+03:00

2025-05-15T00:08:00+03:00

технологии

россия

светлана орлова

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Национальная цель по цифровой трансформации в госуправлении может быть не достигнута к 2030 году из-за не полной готовности судебной системы к цифровым изменениям, поэтому Счетная палата подготовила правительству РФ и Верховному Суду несколько предложений по совершенствованию процессов информатизации судебной системы, говорится в отчете ведомства. "Действующими документами стратегического планирования Российской Федерации в области цифровой трансформации государственного управления Российской Федерации установлены целевые показатели и задачи, выполнение которых ведет к достижению к 2030 году национальной цели "Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы", - говорится в отчете. "Однако судебная система не в полной мере интегрирована в процессы цифровой трансформации государственного управления Российской Федерации. Избирательный подход к применению в своей деятельности нормативных правовых актов правительства Российской Федерации и Минцифры России, осуществляющих функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, с учетом рекомендательного характера указанных актов для судебной системы может потенциально привести к недостижению национальной цели", - отмечается в документе. При этом, как установила Счетпалата, рост количества рассматриваемых судами дел и материалов, с учетом уже имеющейся загруженности судов, в сочетании с текущем уровнем информатизации может оказать негативное влияние на осуществление правосудия. "В 2021–2023 годах количество поступивших обращений в Верховный Суд в электронной форме ежегодно увеличивалось. Темп роста обращений в электронной форме составил 32,4%", - отмечается в отчете. Причины, предложения и экономический эффектСреди причин неполной интеграции судебной системы аудитор Счетной палаты Светлана Орлова выделяет в первую очередь отсутствие единой стратегии цифровой трансформации. "Концепции, разработанные судебным сообществом, не позволяют проводить комплексный мониторинг использования цифровых решений, оценить реальный уровень автоматизации процессов и степень удовлетворенности участников судопроизводства", - поясняет Орлова, чьи слова приводятся в материалах ведомства к отчету. Кроме того, отсутствие необходимого целевого финансирования, направленного на внедрение современных информационных технологий в деятельности федеральных судов и мировых судей, также мешает цифровизации судебной системы, говорится в материалах. "В настоящее время финансирование осуществляется исключительно за счет текущих расходов Судебного департамента, что оказывает негативное влияние на обеспеченность федеральных судов компьютерной и организационной техникой, серверным оборудованием, а также снижает возможность внедрения в их деятельность современных информационных технологий", - указывает Орлова. "С учетом результатов экспертно-аналитического мероприятия Счетная палата Российской Федерации полагает целесообразным разработать отраслевой документ стратегического планирования, определяющий основные направления развития и применения современных информационных технологий в деятельности судебной системы", - говорится в отчете. При этом Счетная палата предлагает на его основе "разработать программу целевого финансирования информатизации судебной системы, направленной на обеспечение внедрения современных информационных технологий в деятельность федеральных судов и мировых судей, увязанной по мероприятиям, объемам финансирования и срокам достижения конкретных показателей". Как отмечает контрольное ведомство, в долгосрочной перспективе можно ожидать достижение ряда экономических и социальных эффектов. Среди них, например, формирование единой цифровой среды судебной системы, снижение текущих расходов на судопроизводство, увеличение сумм поступлений по налогам и исполнительным производствам, присуждаемым судами, а также уменьшение возможностей для злоупотреблений при судопроизводстве и исполнительном производстве.

https://ria.ru/20250422/pensii-2012674742.html

https://ria.ru/20250417/krym-2011709148.html

https://ria.ru/20250403/medpomosch-2009000528.html

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технологии, россия, светлана орлова