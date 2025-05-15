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Суд в Москве оштрафовал журналистку за сотрудничество с "Медузой"* - РИА Новости, 15.05.2025
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13:24 15.05.2025 (обновлено: 13:25 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/sud--2017092146.html
Суд в Москве оштрафовал журналистку за сотрудничество с "Медузой"*
Суд в Москве оштрафовал журналистку за сотрудничество с "Медузой"* - РИА Новости, 15.05.2025
Суд в Москве оштрафовал журналистку за сотрудничество с "Медузой"*
Тимирязевский суд Москвы оштрафовал на 5 тысяч рублей Маргариту Лютову, которая сотрудничала в качестве корреспондента с "Медузой"* (нежелательная... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:24:00+03:00
2025-05-15T13:25:00+03:00
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы оштрафовал на 5 тысяч рублей Маргариту Лютову, которая сотрудничала в качестве корреспондента с "Медузой"* (нежелательная организация-иноагент), сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Тимирязевского районного суда города Москвы Лютова Маргарита Кирилловна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.33 КоАП РФ (Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей", - сказала собеседница агентства. "Медуза"* включена Минюстом в список иноагентов в 2021 году. Деятельность иностранной организации Limited liability company (SIA) "Medusa Project"* ("Проект Медуза"*) признана нежелательной решением Генпрокуратуры РФ в январе 2023 года, в феврале организация включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.* Организация, признанная в Россией нежелательной и иностранным агентом
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Новости
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генеральная прокуратура рф, россия, москва, общество
Генеральная прокуратура РФ, Россия, Москва, Общество
Суд в Москве оштрафовал журналистку за сотрудничество с "Медузой"*

Суд в Москве оштрафовал на 5 тыс руб журналистку за сотрудничество с "Медузой"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы оштрафовал на 5 тысяч рублей Маргариту Лютову, которая сотрудничала в качестве корреспондента с "Медузой"* (нежелательная организация-иноагент), сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Тимирязевского районного суда города Москвы Лютова Маргарита Кирилловна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.33 КоАП РФ (Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей", - сказала собеседница агентства.
"Медуза"* включена Минюстом в список иноагентов в 2021 году. Деятельность иностранной организации Limited liability company (SIA) "Medusa Project"* ("Проект Медуза"*) признана нежелательной решением Генпрокуратуры РФ в январе 2023 года, в феврале организация включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
* Организация, признанная в Россией нежелательной и иностранным агентом
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Суд оштрафовал журналистку за сотрудничество с "Медузой"*
5 ноября 2024, 12:23
 
Генеральная прокуратура РФРоссияМоскваОбщество
 
 
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