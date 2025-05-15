https://ria.ru/20250515/steam-2017021911.html

Steam опроверг утечку личных данных пользователей

Steam опроверг утечку личных данных пользователей - РИА Новости, 15.05.2025

Steam опроверг утечку личных данных пользователей

Игровой сервис Steam выступил с опровержением информации об утечке личных данных своих пользователей. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T06:24:00+03:00

2025-05-15T06:24:00+03:00

2025-05-15T06:24:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Игровой сервис Steam выступил с опровержением информации об утечке личных данных своих пользователей. Ранее портал XDA распространил информацию об утечке старых текстовых сообщений, которые ранее отправлялись пользователям Steam, что якобы могло поставить под угрозу безопасность личных данных пользователей сервиса. По утверждению компании, утекшие данные включают исключительно старые текстовые сообщения с одноразовыми кодами, действительными лишь в течение 15 минут, и номера телефонов, на которые они отправлялись. "Мы изучили фрагмент утекших данных и пришли к выводу, что системы Steam не были взломаны... Утекшие данные не позволяют определить аккаунт, пароль, платёжную информацию и другие личные данные пользователей Steam по номеру телефона", - говорится в официальном заявлении компании. При этом Steam, согласно заявлению, еще не обнаружил источник утечки. Компания порекомендовала пользователям настроить мобильный аутентификатор Steam и регулярно проверять безопасность аккаунта по приложенной к заявлению ссылке.

https://ria.ru/20250117/onlayn-magazin-1994223109.html

https://ria.ru/20250331/steam-2008523332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии