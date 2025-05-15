https://ria.ru/20250515/steam-2017021911.html
Steam опроверг утечку личных данных пользователей
Steam опроверг утечку личных данных пользователей - РИА Новости, 15.05.2025
Steam опроверг утечку личных данных пользователей
Игровой сервис Steam выступил с опровержением информации об утечке личных данных своих пользователей. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T06:24:00+03:00
2025-05-15T06:24:00+03:00
2025-05-15T06:24:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Игровой сервис Steam выступил с опровержением информации об утечке личных данных своих пользователей. Ранее портал XDA распространил информацию об утечке старых текстовых сообщений, которые ранее отправлялись пользователям Steam, что якобы могло поставить под угрозу безопасность личных данных пользователей сервиса. По утверждению компании, утекшие данные включают исключительно старые текстовые сообщения с одноразовыми кодами, действительными лишь в течение 15 минут, и номера телефонов, на которые они отправлялись. "Мы изучили фрагмент утекших данных и пришли к выводу, что системы Steam не были взломаны... Утекшие данные не позволяют определить аккаунт, пароль, платёжную информацию и другие личные данные пользователей Steam по номеру телефона", - говорится в официальном заявлении компании. При этом Steam, согласно заявлению, еще не обнаружил источник утечки. Компания порекомендовала пользователям настроить мобильный аутентификатор Steam и регулярно проверять безопасность аккаунта по приложенной к заявлению ссылке.
https://ria.ru/20250117/onlayn-magazin-1994223109.html
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в мире, технологии
Steam опроверг утечку личных данных пользователей
Steam опроверг утечку личных данных пользователей в результате взлома системы
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Игровой сервис Steam выступил с опровержением информации об утечке личных данных своих пользователей.
Ранее портал XDA распространил информацию об утечке старых текстовых сообщений, которые ранее отправлялись пользователям Steam, что якобы могло поставить под угрозу безопасность личных данных пользователей сервиса.
По утверждению компании, утекшие данные включают исключительно старые текстовые сообщения с одноразовыми кодами, действительными лишь в течение 15 минут, и номера телефонов, на которые они отправлялись.
"Мы изучили фрагмент утекших данных и пришли к выводу, что системы Steam не были взломаны... Утекшие данные не позволяют определить аккаунт, пароль, платёжную информацию и другие личные данные пользователей Steam по номеру телефона", - говорится в официальном заявлении компании.
При этом Steam, согласно заявлению, еще не обнаружил источник утечки.
Компания порекомендовала пользователям настроить мобильный аутентификатор Steam и регулярно проверять безопасность аккаунта по приложенной к заявлению ссылке.