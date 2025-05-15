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В Словении украли бронзовую статую, установленную в честь супруги Трампа
В Словении украли бронзовую статую, установленную в честь супруги Трампа - РИА Новости, 15.05.2025
В Словении украли бронзовую статую, установленную в честь супруги Трампа
Бронзовая статуя супруги президента США Дональда Трампа Меланьи, которую установили в Словении, исчезла, полиция начала расследование инцидента, передает... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T18:30:00+03:00
2025-05-15T18:30:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Бронзовая статуя супруги президента США Дональда Трампа Меланьи, которую установили в Словении, исчезла, полиция начала расследование инцидента, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию. Агентство напоминает, что изначально в родном городе Меланьи Севнице установили деревянную статую в ее честь. Позднее статуя была повреждена в результате пожара, и в 2020 году была изготовлена ее бронзовая копия. "По данным полиции и автора бронзовой статуи, американского скульптора Брэда Дауни, статую отпилили до щиколоток и увезли", - сообщает Франс Пресс. Отмечается, что бронзовая статуя Меланьи Трамп находилась на частной территории, отгороженной забором. "О краже сообщили 13 мая, и сотрудники полиции немедленно выехали на место преступления и начали расследование", - сообщила в четверг агентству Франс Пресс пресс-секретарь полиции Аленка Дреник Рангус.
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в мире, сша, словения, дональд трамп, меланья трамп
В мире, США, Словения, Дональд Трамп, Меланья Трамп
В Словении украли бронзовую статую, установленную в честь супруги Трампа
В Словении начали расследовать кражу статуи, установленной в честь Меланьи Трамп