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Гражданину Украины предъявили обвинение в поджоге дома Стармера - РИА Новости, 15.05.2025
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23:07 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/starmer-2017234757.html
Гражданину Украины предъявили обвинение в поджоге дома Стармера
Гражданину Украины предъявили обвинение в поджоге дома Стармера - РИА Новости, 15.05.2025
Гражданину Украины предъявили обвинение в поджоге дома Стармера
Гражданину Украины Роману Лавриновичу предъявили обвинения в поджоге дома британского премьер-министра Кира Стармера, сообщает Скотленд-Ярд. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T23:07:00+03:00
2025-05-15T23:07:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Гражданину Украины Роману Лавриновичу предъявили обвинения в поджоге дома британского премьер-министра Кира Стармера, сообщает Скотленд-Ярд. Пожар в доме британского премьера произошел в понедельник. По информации газеты Times, в результате пожара была повреждена входная дверь здания. Дом премьера, в котором он жил почти 20 лет до переезда на Даунинг-стрит, находится на Каунтесс-роуд на севере Лондона. СМИ сообщали, что сейчас Стармер сдает свой дом в аренду. "Мужчине, арестованному в связи с серией поджогов на севере Лондона, предъявлено обвинение. Роману Лавриновичу, 21 год (06.02.04), гражданину Украины, проживающему в районе Сиденхэм, предъявлены три обвинения в поджогах с целью создания угрозы жизни", - говорится в заявлении лондонской полиции. Как отмечается, поскольку данная собственность ранее была связана с известным публичным лицом, расследование поджогов возглавили офицеры антитеррористического командования столичной полиции. Лавринович был арестован рано утром 13 мая и остается под стражей после получения ордеров суда. Два других инкриминируемых ему поджога также связаны с недвижимостью Стармера.
https://ria.ru/20250218/slovakiya-2000164986.html
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в мире, украина, лондон, кир стармер, скотленд-ярд, великобритания
В мире, Украина, Лондон, Кир Стармер, Скотленд-Ярд, Великобритания
Гражданину Украины предъявили обвинение в поджоге дома Стармера

Украинцу Лавриновичу предъявили обвинение в поджоге дома Стармера

© AP Photo / Adrian DennisПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Adrian Dennis
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Гражданину Украины Роману Лавриновичу предъявили обвинения в поджоге дома британского премьер-министра Кира Стармера, сообщает Скотленд-Ярд.
Пожар в доме британского премьера произошел в понедельник. По информации газеты Times, в результате пожара была повреждена входная дверь здания. Дом премьера, в котором он жил почти 20 лет до переезда на Даунинг-стрит, находится на Каунтесс-роуд на севере Лондона. СМИ сообщали, что сейчас Стармер сдает свой дом в аренду.
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"Мужчине, арестованному в связи с серией поджогов на севере Лондона, предъявлено обвинение. Роману Лавриновичу, 21 год (06.02.04), гражданину Украины, проживающему в районе Сиденхэм, предъявлены три обвинения в поджогах с целью создания угрозы жизни", - говорится в заявлении лондонской полиции.
Как отмечается, поскольку данная собственность ранее была связана с известным публичным лицом, расследование поджогов возглавили офицеры антитеррористического командования столичной полиции.
Лавринович был арестован рано утром 13 мая и остается под стражей после получения ордеров суда. Два других инкриминируемых ему поджога также связаны с недвижимостью Стармера.
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В миреУкраинаЛондонКир СтармерСкотленд-ЯрдВеликобритания
 
 
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