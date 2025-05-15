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Российская делегация вернулась в генконсульство в Стамбуле

Российская делегация вернулась в генконсульство в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025

Российская делегация вернулась в генконсульство в Стамбуле

Микроавтобус российской делегации приехал в генконсульство РФ в Стамбуле после переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 15.05.2025

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СТАМБУЛ, 15 мая – РИА Новости. Микроавтобус российской делегации приехал в генконсульство РФ в Стамбуле после переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, передаёт корреспондент РИА Новости. Белый микроавтобус, а до этого легковой автомобиль с дипломатическими номерами прибыли в генконсульство около 22.30 мск. Спустя 10-15 минут этот же микроавтобус уехал из российского генконсульства.

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Прибытие Российской делегации в консульство в Стамбуле после переговоров с МИД Турции Российская делегация прибыла в консульство в Стамбуле после переговоров с МИД Турции 2025-05-15T22:42 true PT0M44S

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в мире, хакан фидан, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул, россия