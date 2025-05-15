Рейтинг@Mail.ru
Российская делегация вернулась в генконсульство в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:42 15.05.2025 (обновлено: 22:54 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/stambul-2017232041.html
Российская делегация вернулась в генконсульство в Стамбуле
Российская делегация вернулась в генконсульство в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
Российская делегация вернулась в генконсульство в Стамбуле
Микроавтобус российской делегации приехал в генконсульство РФ в Стамбуле после переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T22:42:00+03:00
2025-05-15T22:54:00+03:00
в мире
хакан фидан
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
стамбул
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017233432_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_75318296d13fe1ec3eff2085da9bdd5e.jpg
СТАМБУЛ, 15 мая – РИА Новости. Микроавтобус российской делегации приехал в генконсульство РФ в Стамбуле после переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, передаёт корреспондент РИА Новости. Белый микроавтобус, а до этого легковой автомобиль с дипломатическими номерами прибыли в генконсульство около 22.30 мск. Спустя 10-15 минут этот же микроавтобус уехал из российского генконсульства.
https://ria.ru/20250515/azarov-2017224192.html
стамбул
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Прибытие Российской делегации в консульство в Стамбуле после переговоров с МИД Турции
Российская делегация прибыла в консульство в Стамбуле после переговоров с МИД Турции
2025-05-15T22:42
true
PT0M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017233432_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5e02f581d33c246c42e6e1aab72ce88b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хакан фидан, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул, россия
В мире, Хакан Фидан, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Стамбул, Россия
Российская делегация вернулась в генконсульство в Стамбуле

Делегация России прибыла в генконсульство в Стамбуле после переговоров с Фиданом

Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 15 мая – РИА Новости. Микроавтобус российской делегации приехал в генконсульство РФ в Стамбуле после переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, передаёт корреспондент РИА Новости.
Белый микроавтобус, а до этого легковой автомобиль с дипломатическими номерами прибыли в генконсульство около 22.30 мск. Спустя 10-15 минут этот же микроавтобус уехал из российского генконсульства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Азаров назвал цель Зеленского на переговорах в Стамбуле
Вчера, 21:48
 
В миреХакан ФиданПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025СтамбулРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала