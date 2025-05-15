"Окажутся в меню": в Италии рассказали о кошмаре для ЕС в Стамбуле
L'AntiDiplomatico: отсутствие на переговорах в Стамбуле станет кошмаром для ЕС
© AP Photo / Shakh AivazovЖенщина держит флаг Европейского союза
© AP Photo / Shakh Aivazov
Женщина держит флаг Европейского союза. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Отсутствие стран ЕС на переговорах в Стамбуле по Украине стало кошмаром для Брюсселя, такое мнение высказала итальянская колумнистка издания L'Antidiplomatico Клара Стателло.
"Исключение из переговорного процесса — это кошмар основных европейских стран и Брюсселя. Все, кто не придет на банкет по случаю переговоров, окажутся в меню", — написала она.
По мнению автора, Вашингтон и Москва, возможно, действовали согласованно, определив общую стратегию во время последней встречи в Кремле 25 апреля между президентом России Владимиром Путиным и спецпредставителем США Стивом Уиткоффом.
"Отсутствие диалога с европейцами соответствует четкой стратегии: непризнанию веса этих субъектов в переговорном процессе", — отметила колумнистка.
Вечером в среду президент Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Возглавит делегацию помощник главы государства Владимир Мединский. В ее состав также вошли: замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Ранее радио NV сообщило со ссылкой на источники, что в состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.
На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.