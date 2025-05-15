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"Окажутся в меню": в Италии рассказали о кошмаре для ЕС в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
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04:55 15.05.2025 (обновлено: 10:56 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/stambul-2017018041.html
"Окажутся в меню": в Италии рассказали о кошмаре для ЕС в Стамбуле
"Окажутся в меню": в Италии рассказали о кошмаре для ЕС в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
"Окажутся в меню": в Италии рассказали о кошмаре для ЕС в Стамбуле
Отсутствие стран ЕС на переговорах в Стамбуле по Украине стало кошмаром для Брюсселя, такое мнение высказала итальянская колумнистка издания L'Antidiplomatico... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T04:55:00+03:00
2025-05-15T10:56:00+03:00
украина
россия
стамбул
владимир путин
стив уиткофф
владимир мединский
евросоюз
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Отсутствие стран ЕС на переговорах в Стамбуле по Украине стало кошмаром для Брюсселя, такое мнение высказала итальянская колумнистка издания L'Antidiplomatico Клара Стателло."Исключение из переговорного процесса — это кошмар основных европейских стран и Брюсселя. Все, кто не придет на банкет по случаю переговоров, окажутся в меню", — написала она.По мнению автора, Вашингтон и Москва, возможно, действовали согласованно, определив общую стратегию во время последней встречи в Кремле 25 апреля между президентом России Владимиром Путиным и спецпредставителем США Стивом Уиткоффом."Отсутствие диалога с европейцами соответствует четкой стратегии: непризнанию веса этих субъектов в переговорном процессе", — отметила колумнистка.Вечером в среду президент Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Возглавит делегацию помощник главы государства Владимир Мединский. В ее состав также вошли: замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Ранее радио NV сообщило со ссылкой на источники, что в состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига. На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
https://ria.ru/20250513/stambul-2016715081.html
https://ria.ru/20250512/tramp-2016548303.html
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украина, россия, стамбул, владимир путин, стив уиткофф, владимир мединский, евросоюз
Украина, Россия, Стамбул, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Владимир Мединский, Евросоюз
"Окажутся в меню": в Италии рассказали о кошмаре для ЕС в Стамбуле

L'AntiDiplomatico: отсутствие на переговорах в Стамбуле станет кошмаром для ЕС

© AP Photo / Shakh AivazovЖенщина держит флаг Европейского союза
Женщина держит флаг Европейского союза - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Shakh Aivazov
Женщина держит флаг Европейского союза. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Отсутствие стран ЕС на переговорах в Стамбуле по Украине стало кошмаром для Брюсселя, такое мнение высказала итальянская колумнистка издания L'Antidiplomatico Клара Стателло.
"Исключение из переговорного процесса — это кошмар основных европейских стран и Брюсселя. Все, кто не придет на банкет по случаю переговоров, окажутся в меню", — написала она.
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По мнению автора, Вашингтон и Москва, возможно, действовали согласованно, определив общую стратегию во время последней встречи в Кремле 25 апреля между президентом России Владимиром Путиным и спецпредставителем США Стивом Уиткоффом.
"Отсутствие диалога с европейцами соответствует четкой стратегии: непризнанию веса этих субъектов в переговорном процессе", — отметила колумнистка.
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Вечером в среду президент Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Возглавит делегацию помощник главы государства Владимир Мединский. В ее состав также вошли: замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Ранее радио NV сообщило со ссылкой на источники, что в состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.
На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
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УкраинаРоссияСтамбулВладимир ПутинСтив УиткоффВладимир МединскийЕвросоюз
 
 
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