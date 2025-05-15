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США намерены внести исключения из санкций в отношении Сирии
США намерены внести исключения из санкций в отношении Сирии - РИА Новости, 15.05.2025
США намерены внести исключения из санкций в отношении Сирии
США намерены сперва внести исключения из санкций в отношении Сирии для поставок гумпомощи, а затем допускают их снятие, заявил в четверг государственный... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T20:40:00+03:00
2025-05-15T20:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. США намерены сперва внести исключения из санкций в отношении Сирии для поставок гумпомощи, а затем допускают их снятие, заявил в четверг государственный секретарь США Марко Рубио. "Мы хотим начать с первоначального исключения (из санкций в отношении Сирии - ред.), которое позволит иностранным партнерам, желающим поставлять помощь, начать это делать, не подвергаясь риску санкций. Думаю, что по мере того, как мы будем добиваться прогресса, мы сможем в один прекрасный день обратиться к конгрессу и попросить навсегда снять санкции", - сказал он журналистам в ходе визита в Турцию.
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сша, сирия, турция, марко рубио, в мире
США, Сирия, Турция, Марко Рубио, В мире
США намерены внести исключения из санкций в отношении Сирии
Рубио: США хотят сначала исключить санкции против Сирии для поставок гумпомощи