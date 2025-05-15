Рейтинг@Mail.ru
США намерены внести исключения из санкций в отношении Сирии - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 15.05.2025 (обновлено: 20:41 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/ssha-2017213511.html
США намерены внести исключения из санкций в отношении Сирии
США намерены внести исключения из санкций в отношении Сирии - РИА Новости, 15.05.2025
США намерены внести исключения из санкций в отношении Сирии
США намерены сперва внести исключения из санкций в отношении Сирии для поставок гумпомощи, а затем допускают их снятие, заявил в четверг государственный... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T20:40:00+03:00
2025-05-15T20:41:00+03:00
сша
сирия
турция
марко рубио
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150791/40/1507914017_0:82:2915:1722_1920x0_80_0_0_d606120b1133f8680e2847f372e3fe1c.jpg
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. США намерены сперва внести исключения из санкций в отношении Сирии для поставок гумпомощи, а затем допускают их снятие, заявил в четверг государственный секретарь США Марко Рубио. "Мы хотим начать с первоначального исключения (из санкций в отношении Сирии - ред.), которое позволит иностранным партнерам, желающим поставлять помощь, начать это делать, не подвергаясь риску санкций. Думаю, что по мере того, как мы будем добиваться прогресса, мы сможем в один прекрасный день обратиться к конгрессу и попросить навсегда снять санкции", - сказал он журналистам в ходе визита в Турцию.
https://ria.ru/20250218/sanktsii-2000159505.html
сша
сирия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150791/40/1507914017_162:0:2753:1943_1920x0_80_0_0_cf07002f6e55b2f1bb1a6290cebc70f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, сирия, турция, марко рубио, в мире
США, Сирия, Турция, Марко Рубио, В мире
США намерены внести исключения из санкций в отношении Сирии

Рубио: США хотят сначала исключить санкции против Сирии для поставок гумпомощи

© AP Photo / J. David AkeВид на здание Капитолия в Вашингтоне
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / J. David Ake
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. США намерены сперва внести исключения из санкций в отношении Сирии для поставок гумпомощи, а затем допускают их снятие, заявил в четверг государственный секретарь США Марко Рубио.
"Мы хотим начать с первоначального исключения (из санкций в отношении Сирии - ред.), которое позволит иностранным партнерам, желающим поставлять помощь, начать это делать, не подвергаясь риску санкций. Думаю, что по мере того, как мы будем добиваться прогресса, мы сможем в один прекрасный день обратиться к конгрессу и попросить навсегда снять санкции", - сказал он журналистам в ходе визита в Турцию.
Глава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Рубио оценил перспективы снятия санкций с Лаврова
18 февраля, 20:04
 
СШАСирияТурцияМарко РубиоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала