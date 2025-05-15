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DOGE и Маск недооценивают хищения бюджетных средств в США, пишет NBC - РИА Новости, 15.05.2025
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19:07 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/ssha-2017195784.html
DOGE и Маск недооценивают хищения бюджетных средств в США, пишет NBC
DOGE и Маск недооценивают хищения бюджетных средств в США, пишет NBC - РИА Новости, 15.05.2025
DOGE и Маск недооценивают хищения бюджетных средств в США, пишет NBC
Департамент государственной эффективности США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточен на спорных темах вроде иностранной помощи,... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T19:07:00+03:00
2025-05-15T19:07:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Департамент государственной эффективности США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточен на спорных темах вроде иностранной помощи, игнорируя реальные уязвимости федеральных программ США, которые ежегодно становятся объектом масштабного мошенничества, сообщает телеканал NBC со ссылкой на доклад компании Socure и комментарии эксперта. По словам бывшего чиновника Белого дома и вице-президента Socure Джордана Берриса, Маск сосредоточен на спорных темах, таких как зарубежная помощь, и выдвигает необоснованные обвинения в адрес госслужащих, тогда как главные угрозы остаются без внимания. "DOGE утверждает, что это (борьба с мошенничеством - ред.) то, что для них является приоритетным. Я с нетерпением жду возможности увидеть, что они на самом деле делают, чтобы попытаться решить некоторые из этих проблем", — сказал Беррис. Согласно докладу Socure, международные преступные сети похищают до 1 триллиона долларов в год, используя поддельные или украденные данные для получения выплат по государственным программам. По оценке авторов отчета, до 12% всех заявок на субсидии и услуги в США являются мошенническими. Как уточняет NBC, группы мошенников якобы действуют из Китая, России, Египта, Польши и других стран. Они используют подмену IP-адресов, регистрацию фиктивных компаний, а также подставные личности, собранные из украденных данных, а также новые AI-инструменты для массового оформления фальшивых заявок. Беррис отметил, что в отличие от частных компаний, федеральные агентства зачастую не применяют современные инструменты цифровой идентификации и анализа рисков. "Сегодня во многих агентствах, если кто-то звонит в кол-центр и говорит, что у него заблокирован аккаунт, многие позволяют восстановить доступ, говоря: "Хорошо, мы дадим вам сменить имя и пароль"… Они, скорее всего, спросят что-то вроде: "Назовите ваше имя? Социальный номер? Может быть, ответьте на вопрос о машине, которая у вас когда-то была?" — сказал Беррис. По его словам, вся эта информация легко добывается мошенниками. В докладе подчеркивается, что борьба с мошенничеством требует не только технических решений, но и политической воли. Несмотря на заявления DOGE о прогрессе, эксперты не видят признаков системных действий.
https://ria.ru/20250429/ssha-2014104472.html
https://ria.ru/20250430/trump-2014248273.html
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технологии, сша, китай, россия, илон маск
Технологии, США, Китай, Россия, Илон Маск
DOGE и Маск недооценивают хищения бюджетных средств в США, пишет NBC

NBC: DOGE и Маск недооценивают масштаб хищений бюджетных средств в США

© AP Photo / Jose Luis MaganaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Департамент государственной эффективности США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточен на спорных темах вроде иностранной помощи, игнорируя реальные уязвимости федеральных программ США, которые ежегодно становятся объектом масштабного мошенничества, сообщает телеканал NBC со ссылкой на доклад компании Socure и комментарии эксперта.
По словам бывшего чиновника Белого дома и вице-президента Socure Джордана Берриса, Маск сосредоточен на спорных темах, таких как зарубежная помощь, и выдвигает необоснованные обвинения в адрес госслужащих, тогда как главные угрозы остаются без внимания.
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"DOGE утверждает, что это (борьба с мошенничеством - ред.) то, что для них является приоритетным. Я с нетерпением жду возможности увидеть, что они на самом деле делают, чтобы попытаться решить некоторые из этих проблем", — сказал Беррис.
Согласно докладу Socure, международные преступные сети похищают до 1 триллиона долларов в год, используя поддельные или украденные данные для получения выплат по государственным программам. По оценке авторов отчета, до 12% всех заявок на субсидии и услуги в США являются мошенническими.
Как уточняет NBC, группы мошенников якобы действуют из Китая, России, Египта, Польши и других стран. Они используют подмену IP-адресов, регистрацию фиктивных компаний, а также подставные личности, собранные из украденных данных, а также новые AI-инструменты для массового оформления фальшивых заявок.
Беррис отметил, что в отличие от частных компаний, федеральные агентства зачастую не применяют современные инструменты цифровой идентификации и анализа рисков.
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"Сегодня во многих агентствах, если кто-то звонит в кол-центр и говорит, что у него заблокирован аккаунт, многие позволяют восстановить доступ, говоря: "Хорошо, мы дадим вам сменить имя и пароль"… Они, скорее всего, спросят что-то вроде: "Назовите ваше имя? Социальный номер? Может быть, ответьте на вопрос о машине, которая у вас когда-то была?" — сказал Беррис. По его словам, вся эта информация легко добывается мошенниками.
В докладе подчеркивается, что борьба с мошенничеством требует не только технических решений, но и политической воли. Несмотря на заявления DOGE о прогрессе, эксперты не видят признаков системных действий.
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