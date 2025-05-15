https://ria.ru/20250515/ssha-2017195784.html

DOGE и Маск недооценивают хищения бюджетных средств в США, пишет NBC

DOGE и Маск недооценивают хищения бюджетных средств в США, пишет NBC - РИА Новости, 15.05.2025

DOGE и Маск недооценивают хищения бюджетных средств в США, пишет NBC

Департамент государственной эффективности США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточен на спорных темах вроде иностранной помощи,... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T19:07:00+03:00

2025-05-15T19:07:00+03:00

2025-05-15T19:07:00+03:00

технологии

сша

китай

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илон маск

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Департамент государственной эффективности США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточен на спорных темах вроде иностранной помощи, игнорируя реальные уязвимости федеральных программ США, которые ежегодно становятся объектом масштабного мошенничества, сообщает телеканал NBC со ссылкой на доклад компании Socure и комментарии эксперта. По словам бывшего чиновника Белого дома и вице-президента Socure Джордана Берриса, Маск сосредоточен на спорных темах, таких как зарубежная помощь, и выдвигает необоснованные обвинения в адрес госслужащих, тогда как главные угрозы остаются без внимания. "DOGE утверждает, что это (борьба с мошенничеством - ред.) то, что для них является приоритетным. Я с нетерпением жду возможности увидеть, что они на самом деле делают, чтобы попытаться решить некоторые из этих проблем", — сказал Беррис. Согласно докладу Socure, международные преступные сети похищают до 1 триллиона долларов в год, используя поддельные или украденные данные для получения выплат по государственным программам. По оценке авторов отчета, до 12% всех заявок на субсидии и услуги в США являются мошенническими. Как уточняет NBC, группы мошенников якобы действуют из Китая, России, Египта, Польши и других стран. Они используют подмену IP-адресов, регистрацию фиктивных компаний, а также подставные личности, собранные из украденных данных, а также новые AI-инструменты для массового оформления фальшивых заявок. Беррис отметил, что в отличие от частных компаний, федеральные агентства зачастую не применяют современные инструменты цифровой идентификации и анализа рисков. "Сегодня во многих агентствах, если кто-то звонит в кол-центр и говорит, что у него заблокирован аккаунт, многие позволяют восстановить доступ, говоря: "Хорошо, мы дадим вам сменить имя и пароль"… Они, скорее всего, спросят что-то вроде: "Назовите ваше имя? Социальный номер? Может быть, ответьте на вопрос о машине, которая у вас когда-то была?" — сказал Беррис. По его словам, вся эта информация легко добывается мошенниками. В докладе подчеркивается, что борьба с мошенничеством требует не только технических решений, но и политической воли. Несмотря на заявления DOGE о прогрессе, эксперты не видят признаков системных действий.

https://ria.ru/20250429/ssha-2014104472.html

https://ria.ru/20250430/trump-2014248273.html

https://ria.ru/20250403/ssha-2009146077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, сша, китай, россия, илон маск