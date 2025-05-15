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Золото подорожало на фоне статистики из США
Золото подорожало на фоне статистики из США - РИА Новости, 15.05.2025
Золото подорожало на фоне статистики из США
Стоимость золота перешла к росту в четверг вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:55:00+03:00
2025-05-15T17:55:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости/Прайм. Стоимость золота перешла к росту в четверг вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. По состоянию на 17.49 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 19,49 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,61% - до 3 207,79 доллара за тройскую унцию. До выхода статистики драгоценный металл дешевел. Июльский фьючерс на серебро на 17.49 мск дорожал на 0,16% - до 32,498 доллара за унцию. В четверг были опубликованы данные по США. Так, объем розничных продаж в стране в апреле вырос на 0,1% к марту, в то время как аналитики ждали нулевой динамики. А промышленное производство в США за прошедший месяц осталось на уровне марта, прогнозировался его рост на 0,2% в месячном выражении. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 10 мая составило 229 тысяч, что совпало с предположениями аналитиков.
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цены на нефть, сша, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, в мире
Цены на нефть, США, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, В мире
Золото подорожало на фоне статистики из США
Стоимость золота перешла к росту после выхода статистики из США
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости/Прайм. Стоимость золота перешла к росту в четверг вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.49 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 19,49 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,61% - до 3 207,79 доллара за тройскую унцию. До выхода статистики драгоценный металл дешевел.
Июльский фьючерс на серебро на 17.49 мск дорожал на 0,16% - до 32,498 доллара за унцию.
В четверг были опубликованы данные по США
. Так, объем розничных продаж в стране в апреле вырос на 0,1% к марту, в то время как аналитики ждали нулевой динамики. А промышленное производство в США за прошедший месяц осталось на уровне марта, прогнозировался его рост на 0,2% в месячном выражении.
Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 10 мая составило 229 тысяч, что совпало с предположениями аналитиков.