Рейтинг@Mail.ru
Золото подорожало на фоне статистики из США - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/ssha-2017179287.html
Золото подорожало на фоне статистики из США
Золото подорожало на фоне статистики из США - РИА Новости, 15.05.2025
Золото подорожало на фоне статистики из США
Стоимость золота перешла к росту в четверг вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:55:00+03:00
2025-05-15T17:55:00+03:00
цены на нефть
сша
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100450/80/1004508030_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_cd114591fd0e058ae72bc20ee7671777.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости/Прайм. Стоимость золота перешла к росту в четверг вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. По состоянию на 17.49 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 19,49 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,61% - до 3 207,79 доллара за тройскую унцию. До выхода статистики драгоценный металл дешевел. Июльский фьючерс на серебро на 17.49 мск дорожал на 0,16% - до 32,498 доллара за унцию. В четверг были опубликованы данные по США. Так, объем розничных продаж в стране в апреле вырос на 0,1% к марту, в то время как аналитики ждали нулевой динамики. А промышленное производство в США за прошедший месяц осталось на уровне марта, прогнозировался его рост на 0,2% в месячном выражении. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 10 мая составило 229 тысяч, что совпало с предположениями аналитиков.
https://ria.ru/20250429/rubl-2013870462.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100450/80/1004508030_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_5fa2c3ebe8c9364753eb84a3a041132a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, сша, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, в мире
Цены на нефть, США, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, В мире
Золото подорожало на фоне статистики из США

Стоимость золота перешла к росту после выхода статистики из США

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкСлитки золота
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
Слитки золота. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости/Прайм. Стоимость золота перешла к росту в четверг вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.49 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 19,49 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,61% - до 3 207,79 доллара за тройскую унцию. До выхода статистики драгоценный металл дешевел.
Июльский фьючерс на серебро на 17.49 мск дорожал на 0,16% - до 32,498 доллара за унцию.
В четверг были опубликованы данные по США. Так, объем розничных продаж в стране в апреле вырос на 0,1% к марту, в то время как аналитики ждали нулевой динамики. А промышленное производство в США за прошедший месяц осталось на уровне марта, прогнозировался его рост на 0,2% в месячном выражении.
Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 10 мая составило 229 тысяч, что совпало с предположениями аналитиков.
Деньги в руках сотрудницы банка - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Что будет с курсом рубля в мае
29 апреля, 08:00
 
Цены на нефтьСШАСитуация с курсами валют и ценами на нефтьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала