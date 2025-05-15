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В США высказались об обещании принять Украину в НАТО - РИА Новости, 15.05.2025
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16:56 15.05.2025 (обновлено: 17:02 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/ssha-2017158456.html
В США высказались об обещании принять Украину в НАТО
В США высказались об обещании принять Украину в НАТО - РИА Новости, 15.05.2025
В США высказались об обещании принять Украину в НАТО
Никто из союзников Киева, кроме стран Балтии, не хочет защищать Украину в ходе конфликта с Россией, обещание принять страну в НАТО не было задумано как... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:56:00+03:00
2025-05-15T17:02:00+03:00
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пит хегсет
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Никто из союзников Киева, кроме стран Балтии, не хочет защищать Украину в ходе конфликта с Россией, обещание принять страну в НАТО не было задумано как обязательство, такое мнение выразил американский политический писатель Даг Бэндоу в журнале American Conservative. По его словам, для Вашингтона нет смысла "выбирать конфликт", так как власти никогда не считали проблемой безопасности статус Украины. "Также ни один союзник (Украины - ред.) не хочет защищать Киев, кроме разве что стран Балтии, которые располагают незначительными военными силами и оставят ведение боев США", - отмечает Бэндоу. Автор статьи напомнил о том, что в 2008 году Украина получила обещание вступления в НАТО, однако оно не выполняется уже 17 лет. "Вот почему обязательство НАТО от 2008 года принять Украину не выполнялось в течение 17 лет. Обещание было задумано как похлопывание по голове, а не как юридическое обязательство, поскольку на практике ни одно из правительств стран-членов не было готово к войне с ядерной державой за интересы, которые оно считало экзистенциальными", - добавляет Бэндоу. Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России, простого отказа не принимать ее в альянс недостаточно. По словам Захаровой, в НАТО должны отказаться от своих обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Киеву гарантировали присоединение к альянсу в будущем, иначе, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, "эта проблема продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте".
https://ria.ru/20250112/ukraina-1993354648.html
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в мире, украина, россия, киев, мария захарова, пит хегсет, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, Киев, Мария Захарова, Пит Хегсет, НАТО, Министерство обороны США
В США высказались об обещании принять Украину в НАТО

American Conservative: никто из союзников Украины не хочет ее защищать

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Никто из союзников Киева, кроме стран Балтии, не хочет защищать Украину в ходе конфликта с Россией, обещание принять страну в НАТО не было задумано как обязательство, такое мнение выразил американский политический писатель Даг Бэндоу в журнале American Conservative.
По его словам, для Вашингтона нет смысла "выбирать конфликт", так как власти никогда не считали проблемой безопасности статус Украины.
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"Также ни один союзник (Украины - ред.) не хочет защищать Киев, кроме разве что стран Балтии, которые располагают незначительными военными силами и оставят ведение боев США", - отмечает Бэндоу.
Автор статьи напомнил о том, что в 2008 году Украина получила обещание вступления в НАТО, однако оно не выполняется уже 17 лет.
"Вот почему обязательство НАТО от 2008 года принять Украину не выполнялось в течение 17 лет. Обещание было задумано как похлопывание по голове, а не как юридическое обязательство, поскольку на практике ни одно из правительств стран-членов не было готово к войне с ядерной державой за интересы, которые оно считало экзистенциальными", - добавляет Бэндоу.
Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России, простого отказа не принимать ее в альянс недостаточно. По словам Захаровой, в НАТО должны отказаться от своих обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Киеву гарантировали присоединение к альянсу в будущем, иначе, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, "эта проблема продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте".
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