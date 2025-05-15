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США предложили возобновить работу Совета Россия — НАТО, передает Bloomberg - РИА Новости, 15.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 15.05.2025 (обновлено: 15:43 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/ssha-2017115586.html
США предложили возобновить работу Совета Россия — НАТО, передает Bloomberg
США предложили возобновить работу Совета Россия — НАТО, передает Bloomberg - РИА Новости, 15.05.2025
США предложили возобновить работу Совета Россия — НАТО, передает Bloomberg
США дополнили предложения по урегулированию на Украине идеей возобновить работу Совета Россия — НАТО, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:56:00+03:00
2025-05-15T15:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
в мире
украина
россия
стив уиткофф
нато
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. США дополнили предложения по урегулированию на Украине идеей возобновить работу Совета Россия — НАТО, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник."США с тех пор добавили новые детали к предложению, в том числе предложение возобновить дискуссии о безопасности в рамках Совета Россия — НАТО", — говорится в публикации.Как сообщало агентство Рейтер, спецпосланник президента США Стив Уиткофф на переговорах в Париже 17 апреля представил Европе и Украине список предложений по урегулированию. В частности, речь идет о постоянном прекращении огня, начале переговоров между Москвой и Киевом, признании Крыма российским де-юре, а четырех новых регионов — де-факто. Кроме того, в перечне прописан отказ Украины от стремления вступить в НАТО и снятии антироссийских санкций.
https://ria.ru/20250515/ssha-2017111700.html
https://ria.ru/20250515/peskov-2017100601.html
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сша, в мире, украина, россия, стив уиткофф, нато
Специальная военная операция на Украине, США, В мире, Украина, Россия, Стив Уиткофф, НАТО
США предложили возобновить работу Совета Россия — НАТО, передает Bloomberg

Bloomberg: США выступили с идеей возобновить работу Совета Россия — НАТО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. США дополнили предложения по урегулированию на Украине идеей возобновить работу Совета Россия — НАТО, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
"США с тех пор добавили новые детали к предложению, в том числе предложение возобновить дискуссии о безопасности в рамках Совета Россия — НАТО", — говорится в публикации.
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Совет Россия — НАТО, созданный в 2002 году, фактически прекратил свою работу после начала специальной военной операции на Украине в 2022-м.

Как сообщало агентство Рейтер, спецпосланник президента США Стив Уиткофф на переговорах в Париже 17 апреля представил Европе и Украине список предложений по урегулированию. В частности, речь идет о постоянном прекращении огня, начале переговоров между Москвой и Киевом, признании Крыма российским де-юре, а четырех новых регионов — де-факто. Кроме того, в перечне прописан отказ Украины от стремления вступить в НАТО и снятии антироссийских санкций.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАВ миреУкраинаРоссияСтив УиткоффНАТО
 
 
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