https://ria.ru/20250515/ssha-2017115586.html

США предложили возобновить работу Совета Россия — НАТО, передает Bloomberg

США предложили возобновить работу Совета Россия — НАТО, передает Bloomberg - РИА Новости, 15.05.2025

США предложили возобновить работу Совета Россия — НАТО, передает Bloomberg

США дополнили предложения по урегулированию на Украине идеей возобновить работу Совета Россия — НАТО, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:56:00+03:00

2025-05-15T14:56:00+03:00

2025-05-15T15:43:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. США дополнили предложения по урегулированию на Украине идеей возобновить работу Совета Россия — НАТО, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник."США с тех пор добавили новые детали к предложению, в том числе предложение возобновить дискуссии о безопасности в рамках Совета Россия — НАТО", — говорится в публикации.Как сообщало агентство Рейтер, спецпосланник президента США Стив Уиткофф на переговорах в Париже 17 апреля представил Европе и Украине список предложений по урегулированию. В частности, речь идет о постоянном прекращении огня, начале переговоров между Москвой и Киевом, признании Крыма российским де-юре, а четырех новых регионов — де-факто. Кроме того, в перечне прописан отказ Украины от стремления вступить в НАТО и снятии антироссийских санкций.

https://ria.ru/20250515/ssha-2017111700.html

https://ria.ru/20250515/peskov-2017100601.html

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сша, в мире, украина, россия, стив уиткофф, нато