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Рябков высказался о восстановлении отношений России и США - РИА Новости, 15.05.2025
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13:35 15.05.2025 (обновлено: 14:27 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/ssha-2017094004.html
Рябков высказался о восстановлении отношений России и США
Рябков высказался о восстановлении отношений России и США - РИА Новости, 15.05.2025
Рябков высказался о восстановлении отношений России и США
Замглавы МИД с сожалением отметил, что за последние годы усилиями предшественников Трампа отношения были приведены в состояние, "близкое к полному коллапсу". РИА Новости, 15.05.2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Замглавы МИД с сожалением отметил, что за последние годы усилиями предшественников Трампа отношения были приведены в состояние, "близкое к полному коллапсу"."Выводить их из этого состояния - очень трудоемкое и сложное дело. Мы не имеем права на ошибку, и контакт президентов - слишком ответственная, суперответственная тема, чтобы здесь заниматься какой-то импровизацией, поэтому ставить что-то в прямую зависимость от того, пойдет или не пойдет диалог по урегулированию на Украине, было бы неправильно. Я думаю, что при всей важности украинского сюжета - это далеко не единственный фактор, который будет приниматься в расчет, когда наше руководство будет рассматривать вопрос о графике предстоящих контактов с коллегами из США", - подчеркнул замминистра.
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россия, украина, в мире, сша
Россия, Украина, В мире, США
Рябков высказался о восстановлении отношений России и США

Рябков: восстановление отношений между Россией и США- очень трудоемкое дело

© Фото : МИД РоссииСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : МИД России
Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Замглавы МИД с сожалением отметил, что за последние годы усилиями предшественников Трампа отношения были приведены в состояние, "близкое к полному коллапсу".
"Выводить их из этого состояния - очень трудоемкое и сложное дело. Мы не имеем права на ошибку, и контакт президентов - слишком ответственная, суперответственная тема, чтобы здесь заниматься какой-то импровизацией, поэтому ставить что-то в прямую зависимость от того, пойдет или не пойдет диалог по урегулированию на Украине, было бы неправильно. Я думаю, что при всей важности украинского сюжета - это далеко не единственный фактор, который будет приниматься в расчет, когда наше руководство будет рассматривать вопрос о графике предстоящих контактов с коллегами из США", - подчеркнул замминистра.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Рябков высказался о возможной встрече Лаврова и Рубио в Стамбуле
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