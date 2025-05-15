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Рябков высказался о восстановлении отношений России и США
Рябков высказался о восстановлении отношений России и США - РИА Новости, 15.05.2025
Рябков высказался о восстановлении отношений России и США
Замглавы МИД с сожалением отметил, что за последние годы усилиями предшественников Трампа отношения были приведены в состояние, "близкое к полному коллапсу". РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:35:00+03:00
2025-05-15T13:35:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Замглавы МИД с сожалением отметил, что за последние годы усилиями предшественников Трампа отношения были приведены в состояние, "близкое к полному коллапсу"."Выводить их из этого состояния - очень трудоемкое и сложное дело. Мы не имеем права на ошибку, и контакт президентов - слишком ответственная, суперответственная тема, чтобы здесь заниматься какой-то импровизацией, поэтому ставить что-то в прямую зависимость от того, пойдет или не пойдет диалог по урегулированию на Украине, было бы неправильно. Я думаю, что при всей важности украинского сюжета - это далеко не единственный фактор, который будет приниматься в расчет, когда наше руководство будет рассматривать вопрос о графике предстоящих контактов с коллегами из США", - подчеркнул замминистра.
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россия, украина, в мире, сша
Россия, Украина, В мире, США
Рябков высказался о восстановлении отношений России и США
Рябков: восстановление отношений между Россией и США- очень трудоемкое дело