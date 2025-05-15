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Трамп заявил о намерении укрепить вооруженные силы США

Трамп заявил о намерении укрепить вооруженные силы США - РИА Новости, 15.05.2025

Трамп заявил о намерении укрепить вооруженные силы США

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы станут "больше, сильнее и мощнее, чем когда-либо", и отметил, что страна уже приняла... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T12:46:00+03:00

2025-05-15T12:46:00+03:00

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ДОХА, 15 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы станут "больше, сильнее и мощнее, чем когда-либо", и отметил, что страна уже приняла крупнейший оборонный бюджет."Я здесь, чтобы сказать: американская армия скоро станет больше, лучше, сильнее и мощнее, чем когда-либо. Мы только что приняли бюджет. Это был самый большой бюджет за всё время - более триллиона долларов. Это много", - заявил Трамп, выступая перед военнослужащими на авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

https://ria.ru/20250515/parad-2017063482.html

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в мире, вооруженные силы сша, сша, катар, дональд трамп