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Трамп заявил о намерении укрепить вооруженные силы США - РИА Новости, 15.05.2025
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12:46 15.05.2025 (обновлено: 12:54 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/ssha-2017082169.html
Трамп заявил о намерении укрепить вооруженные силы США
Трамп заявил о намерении укрепить вооруженные силы США - РИА Новости, 15.05.2025
Трамп заявил о намерении укрепить вооруженные силы США
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы станут "больше, сильнее и мощнее, чем когда-либо", и отметил, что страна уже приняла... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:46:00+03:00
2025-05-15T12:54:00+03:00
в мире
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ДОХА, 15 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы станут "больше, сильнее и мощнее, чем когда-либо", и отметил, что страна уже приняла крупнейший оборонный бюджет."Я здесь, чтобы сказать: американская армия скоро станет больше, лучше, сильнее и мощнее, чем когда-либо. Мы только что приняли бюджет. Это был самый большой бюджет за всё время - более триллиона долларов. Это много", - заявил Трамп, выступая перед военнослужащими на авиабазе Аль-Удейд в Катаре.
https://ria.ru/20250515/parad-2017063482.html
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в мире, вооруженные силы сша, сша, катар, дональд трамп
В мире, Вооруженные силы США, США, Катар, Дональд Трамп
Трамп заявил о намерении укрепить вооруженные силы США

Трамп заявил о намерении увеличить вооруженные силы США и их финансирование

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ДОХА, 15 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы станут "больше, сильнее и мощнее, чем когда-либо", и отметил, что страна уже приняла крупнейший оборонный бюджет.
"Я здесь, чтобы сказать: американская армия скоро станет больше, лучше, сильнее и мощнее, чем когда-либо. Мы только что приняли бюджет. Это был самый большой бюджет за всё время - более триллиона долларов. Это много", - заявил Трамп, выступая перед военнослужащими на авиабазе Аль-Удейд в Катаре.
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В миреВооруженные силы СШАСШАКатарДональд Трамп
 
 
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