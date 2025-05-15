https://ria.ru/20250515/ssha-2017079242.html

Ливанский политик высказался о действиях США в регионе

Ливанский политик высказался о действиях США в регионе - РИА Новости, 15.05.2025

Ливанский политик высказался о действиях США в регионе

Последние заявления со стороны США свидетельствуют о попытках подтолкнуть Ливан к нормализации отношений с Израилем, выразил мнение в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T12:34:00+03:00

2025-05-15T12:34:00+03:00

2025-05-15T12:40:00+03:00

в мире

ливан

израиль

сирия

набих берри

хезболла

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БЕЙРУТ, 15 мая - РИА Новости, Весам Хайдар. Последние заявления со стороны США свидетельствуют о попытках подтолкнуть Ливан к нормализации отношений с Израилем, выразил мнение в беседе с РИА Новости генеральный секретарь Ливанской демократической партии Весам Шруф. "Если смотреть на общую картину, становится очевидно: Вашингтон оказывает целенаправленное давление, и оно направлено на втягивание Ливана в процесс нормализации (отношений с Израилем - ред.) - это, похоже, одно из главных требований и стремлений американской стороны к Бейруту", - сказал агентству Шруф. Ливанский политик напомнил, что спикер ливанского парламента Набих Берри неоднократно подчеркивал, что Ливан будет последним государством, который подпишет мир с Израилем. "Но если Сирия пойдет на соглашение в ближайшее время, и страны Персидского залива двинутся в том же направлении, Ливан, по сути, окажется вынужден следовать за ними. Именно к этому стремится Трамп", - добавил Шруф. Собеседник агентства объяснил, что Трамп, говоря о нормализации отношений Ливана с соседними странами, не имел в виду отношения с Сирией, поскольку они уже улучшились после недавнего визита премьера Ливана Навафа Салама в Дамаск, где встретился с руководством страны. "Что касается государств Персидского залива, здесь наблюдается явное потепление: страны региона открыто демонстрируют интерес и готовность к диалогу с Бейрутом", - отметил генсек. Соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 27 ноября 2024 года, было достигнуто после более года боевых действий, начавшихся в октябре 2023 года, когда "Хезболлах" активизировала фронт на границе с Израилем в поддержку сектора Газа. Впоследствии срок вывода войск был продлен до 18 февраля 2025 года. Несмотря на формальное перемирие, израильская армия регулярно наносит удары по разным районам Ливана, включая пригород Бейрута, заявляя, что таким образом устраняет угрозы собственной безопасности, поступающие со стороны "Хезболлах".

https://ria.ru/20250506/peydzher-2015215065.html

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в мире, ливан, израиль, сирия, набих берри, хезболла