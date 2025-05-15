https://ria.ru/20250515/ssha-2017076482.html

Захарова высказалась о торговой деэскалации между США и Китаем

Захарова высказалась о торговой деэскалации между США и Китаем - РИА Новости, 15.05.2025

Захарова высказалась о торговой деэскалации между США и Китаем

Торговая деэскалация между США и Китаем является положительной новостью для мировой торговли, которая во многом снижает опасения рецессии в мире, заявила... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T12:23:00+03:00

2025-05-15T12:23:00+03:00

2025-05-15T12:23:00+03:00

китай

сша

россия

мария захарова

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Торговая деэскалация между США и Китаем является положительной новостью для мировой торговли, которая во многом снижает опасения рецессии в мире, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Китай и США в понедельник сообщили, что договорились о предварительной сделке по взаимному снижению торговых пошлин до 10%, которая вступила в силу с 14 мая на 90 дней. В итоге, Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты - взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. "Торговая деэскалация между Китаем и США является позитивной новостью для глобальной торговли. Этот шаг во многом снижает усилившиеся в последние месяцы опасения рецессии мировой экономики", - сказала Захарова в ходе брифинга. Как отметила официальный представитель МИД РФ, власти в Москве рассчитывают, что механизм торговых консультаций Китая и США в перспективе позволит двум странам выработать взаимоприемлемые параметры торгово-экономических отношений.

https://ria.ru/20250427/ssha-2013700027.html

китай

сша

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китай, сша, россия, мария захарова, введение трампом пошлин на импорт, в мире