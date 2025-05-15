Рейтинг@Mail.ru
Захарова высказалась о торговой деэскалации между США и Китаем - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/ssha-2017076482.html
Захарова высказалась о торговой деэскалации между США и Китаем
Захарова высказалась о торговой деэскалации между США и Китаем - РИА Новости, 15.05.2025
Захарова высказалась о торговой деэскалации между США и Китаем
Торговая деэскалация между США и Китаем является положительной новостью для мировой торговли, которая во многом снижает опасения рецессии в мире, заявила... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:23:00+03:00
2025-05-15T12:23:00+03:00
китай
сша
россия
мария захарова
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156170/43/1561704316_0:398:2932:2047_1920x0_80_0_0_0aa1b0e8bce5bbe538a7f942193a71bd.jpg
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Торговая деэскалация между США и Китаем является положительной новостью для мировой торговли, которая во многом снижает опасения рецессии в мире, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Китай и США в понедельник сообщили, что договорились о предварительной сделке по взаимному снижению торговых пошлин до 10%, которая вступила в силу с 14 мая на 90 дней. В итоге, Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты - взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. "Торговая деэскалация между Китаем и США является позитивной новостью для глобальной торговли. Этот шаг во многом снижает усилившиеся в последние месяцы опасения рецессии мировой экономики", - сказала Захарова в ходе брифинга. Как отметила официальный представитель МИД РФ, власти в Москве рассчитывают, что механизм торговых консультаций Китая и США в перспективе позволит двум странам выработать взаимоприемлемые параметры торгово-экономических отношений.
https://ria.ru/20250427/ssha-2013700027.html
китай
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156170/43/1561704316_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_472ede525697db693fe383a533df5e34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, сша, россия, мария захарова, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, США, Россия, Мария Захарова, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Захарова высказалась о торговой деэскалации между США и Китаем

Захарова: торговая деэскалация между США и КНР снижает опасения рецессии в мире

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМария Захароваа
Мария Захароваа - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Мария Захароваа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Торговая деэскалация между США и Китаем является положительной новостью для мировой торговли, которая во многом снижает опасения рецессии в мире, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Китай и США в понедельник сообщили, что договорились о предварительной сделке по взаимному снижению торговых пошлин до 10%, которая вступила в силу с 14 мая на 90 дней. В итоге, Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты - взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
"Торговая деэскалация между Китаем и США является позитивной новостью для глобальной торговли. Этот шаг во многом снижает усилившиеся в последние месяцы опасения рецессии мировой экономики", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Как отметила официальный представитель МИД РФ, власти в Москве рассчитывают, что механизм торговых консультаций Китая и США в перспективе позволит двум странам выработать взаимоприемлемые параметры торгово-экономических отношений.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Китайские фабрики переносят производство в США, пишут СМИ
27 апреля, 16:25
 
КитайСШАРоссияМария ЗахароваВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала