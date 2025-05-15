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"Есть основания": В США разоблачили трюк Зеленского с переговорами

"Есть основания": В США разоблачили трюк Зеленского с переговорами - РИА Новости, 15.05.2025

"Есть основания": В США разоблачили трюк Зеленского с переговорами

Владимир Зеленский пригласил президента России Владимира Путина в Стамбул, чтобы добиться симпатии американского лидера Дональда Трампа, такое мнение высказал... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T04:04:00+03:00

2025-05-15T04:04:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский пригласил президента России Владимира Путина в Стамбул, чтобы добиться симпатии американского лидера Дональда Трампа, такое мнение высказал военный эксперт Анатоль Ливен в статье для журнала Responsible Statecraft."Очень редко бывает, чтобы реальный прогресс в мирных переговорах достигался на встречах между самими лидерами, и у россиян есть некоторые основания считать это маневром или трюком Зеленского, чтобы получить благосклонность Трампа, а не серьезным предложением", — пишет он.Ливен также напомнил, что всего три месяца назад украинское правительство отвергало даже саму идею переговоров с властями России, выдвигая в качестве условия вывод войск с освобожденных Россией территорий.При этом эксперт указал, что продвижение ВС России на поле боя является для Москвы рычагом давления на переговорах, от которого она не откажется, пока не будет достигнуто полноценное соглашение.На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того, как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.Вечером в среду Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Возглавит ее помощник президента Владимир Мединский.

https://ria.ru/20250514/zelenskij-2016995182.html

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