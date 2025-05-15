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Три члена палаты представителей США уснули на заседаниях - РИА Новости, 15.05.2025
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03:58 15.05.2025 (обновлено: 04:07 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/ssha-2017016247.html
Три члена палаты представителей США уснули на заседаниях
Три члена палаты представителей США уснули на заседаниях - РИА Новости, 15.05.2025
Три члена палаты представителей США уснули на заседаниях
По меньшей мере три члена палаты представителей США не выдержали многочасовых заседаний в ряде комитетов конгресса и уснули, одного из законодателей даже... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T03:58:00+03:00
2025-05-15T04:07:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 15 мая – РИА Новости. По меньшей мере три члена палаты представителей США не выдержали многочасовых заседаний в ряде комитетов конгресса и уснули, одного из законодателей даже пришлось будить для голосования, следует из соответствующих видео и сообщений СМИ. Под прицелы видеокамер попали трое спящих законодателей: Блейк Мур (республиканец от Юты), Дебби Дингелл (демократ от Мичигана) и Джен Шаковски (демократ от Иллинойса). Мур, как пишет Fox News, уснул на заседании комитета палаты представителей по путям и средствам. Соответствующее заседание началось около 14.30 (по местному времени), Мура же разбудили около 5 утра – и то для того, чтобы проголосовать по поправке. Две конгрессвумен, 71-летняя Дебби Дингелл и 80-летняя Джен Шаковски, задремали на заседании комитета палаты представителей США по энергетике и торговле. В ответ на критику Дингелл заявила, что не спала 31 час, борясь против попыток республиканцев урезать программу медстрахования Medicaid. "Закрыла глаза, чтобы подумать об Америке, где каждый имеет доступ к качественному и доступному медицинскому обслуживанию", – написала Дингелл в соцсети Х. Соответствующий комитет, отмечает Fox News, заседал более 20 часов.
https://ria.ru/20250510/tramp-2016157941.html
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в мире, сша, юта, мичиган
В мире, США, Юта, Мичиган
Три члена палаты представителей США уснули на заседаниях

Три члена палаты представителей США уснули на заседаниях комитетов конгресса

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 15 мая – РИА Новости. По меньшей мере три члена палаты представителей США не выдержали многочасовых заседаний в ряде комитетов конгресса и уснули, одного из законодателей даже пришлось будить для голосования, следует из соответствующих видео и сообщений СМИ.
Под прицелы видеокамер попали трое спящих законодателей: Блейк Мур (республиканец от Юты), Дебби Дингелл (демократ от Мичигана) и Джен Шаковски (демократ от Иллинойса).
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Мур, как пишет Fox News, уснул на заседании комитета палаты представителей по путям и средствам. Соответствующее заседание началось около 14.30 (по местному времени), Мура же разбудили около 5 утра – и то для того, чтобы проголосовать по поправке.
Две конгрессвумен, 71-летняя Дебби Дингелл и 80-летняя Джен Шаковски, задремали на заседании комитета палаты представителей США по энергетике и торговле.
В ответ на критику Дингелл заявила, что не спала 31 час, борясь против попыток республиканцев урезать программу медстрахования Medicaid.
"Закрыла глаза, чтобы подумать об Америке, где каждый имеет доступ к качественному и доступному медицинскому обслуживанию", – написала Дингелл в соцсети Х.
Соответствующий комитет, отмечает Fox News, заседал более 20 часов.
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