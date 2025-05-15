https://ria.ru/20250515/ssha-2017016247.html

Три члена палаты представителей США уснули на заседаниях

Три члена палаты представителей США уснули на заседаниях - РИА Новости, 15.05.2025

Три члена палаты представителей США уснули на заседаниях

По меньшей мере три члена палаты представителей США не выдержали многочасовых заседаний в ряде комитетов конгресса и уснули, одного из законодателей даже... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T03:58:00+03:00

2025-05-15T03:58:00+03:00

2025-05-15T04:07:00+03:00

в мире

сша

юта

мичиган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая – РИА Новости. По меньшей мере три члена палаты представителей США не выдержали многочасовых заседаний в ряде комитетов конгресса и уснули, одного из законодателей даже пришлось будить для голосования, следует из соответствующих видео и сообщений СМИ. Под прицелы видеокамер попали трое спящих законодателей: Блейк Мур (республиканец от Юты), Дебби Дингелл (демократ от Мичигана) и Джен Шаковски (демократ от Иллинойса). Мур, как пишет Fox News, уснул на заседании комитета палаты представителей по путям и средствам. Соответствующее заседание началось около 14.30 (по местному времени), Мура же разбудили около 5 утра – и то для того, чтобы проголосовать по поправке. Две конгрессвумен, 71-летняя Дебби Дингелл и 80-летняя Джен Шаковски, задремали на заседании комитета палаты представителей США по энергетике и торговле. В ответ на критику Дингелл заявила, что не спала 31 час, борясь против попыток республиканцев урезать программу медстрахования Medicaid. "Закрыла глаза, чтобы подумать об Америке, где каждый имеет доступ к качественному и доступному медицинскому обслуживанию", – написала Дингелл в соцсети Х. Соответствующий комитет, отмечает Fox News, заседал более 20 часов.

https://ria.ru/20250510/tramp-2016157941.html

https://ria.ru/20250502/mask-2014685570.html

сша

юта

мичиган

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, юта, мичиган