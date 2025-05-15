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СМИ: минюст США настаивает на депортации арестованной ученой из России - РИА Новости, 15.05.2025
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01:56 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/ssha-2017012126.html
СМИ: минюст США настаивает на депортации арестованной ученой из России
СМИ: минюст США настаивает на депортации арестованной ученой из России - РИА Новости, 15.05.2025
СМИ: минюст США настаивает на депортации арестованной ученой из России
Представители минюста США настаивают на депортации из Соединенных Штатов в РФ российской ученой Ксении Петровой, арестованной ранее по делу о контрабанде,... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T01:56:00+03:00
2025-05-15T01:56:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 15 мая – РИА Новости. Представители минюста США настаивают на депортации из Соединенных Штатов в РФ российской ученой Ксении Петровой, арестованной ранее по делу о контрабанде, сообщает ABC со ссылкой на показания представителей американского ведомства в суде. По данным минюста США, Петрову арестовали в США за "попытку контрабанды эмбрионов шпорцевой лягушки и эмбриональных образцов в США". Женщине грозит до 20 лет тюрьмы, ее вина еще не доказана. АВС в свою очередь отмечает, что представители минюста США в ходе заседания суда по делу Петровой просили о ее выдворении в РФ. "Вы просите о ее выдворении в Россию, верно?", – приводит СМИ вопрос окружного судьи гособвинителям. "Да, ваша честь", – ответил, как пишет АВС, прокурор Джеффри Хартман.
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в мире, сша, россия
В мире, США, Россия
СМИ: минюст США настаивает на депортации арестованной ученой из России

ABC: минюст США настаивает на депортации арестованной ученой из России

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 15 мая – РИА Новости. Представители минюста США настаивают на депортации из Соединенных Штатов в РФ российской ученой Ксении Петровой, арестованной ранее по делу о контрабанде, сообщает ABC со ссылкой на показания представителей американского ведомства в суде.
По данным минюста США, Петрову арестовали в США за "попытку контрабанды эмбрионов шпорцевой лягушки и эмбриональных образцов в США". Женщине грозит до 20 лет тюрьмы, ее вина еще не доказана.
АВС в свою очередь отмечает, что представители минюста США в ходе заседания суда по делу Петровой просили о ее выдворении в РФ.
"Вы просите о ее выдворении в Россию, верно?", – приводит СМИ вопрос окружного судьи гособвинителям.
"Да, ваша честь", – ответил, как пишет АВС, прокурор Джеффри Хартман.
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