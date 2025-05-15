https://ria.ru/20250515/spetsoperatsiya-2017021429.html

Российские разведчики провели два месяца в тылу ВСУ, сообщил боец

Российские разведчики провели два месяца в тылу ВСУ, сообщил боец - РИА Новости, 15.05.2025

Российские разведчики провели два месяца в тылу ВСУ, сообщил боец

Российские военные на покровском направлении два месяца находились в тылу противника, передавая разведывательные данные о передвижениях ВСУ и не делая ни... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T06:17:00+03:00

2025-05-15T06:17:00+03:00

2025-05-15T12:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 мая — РИА Новости. Российские военные на покровском направлении два месяца находились в тылу противника, передавая разведывательные данные о передвижениях ВСУ и не делая ни единого выстрела, рассказал РИА Новости боец 60-го ОМСБ 51-й гвардейской армии с позывным Вайс. Задача боевой группы подразумевала работу в режиме глубинной разведки — зайти в тыл к ВСУ, закрепиться, не выдавая себя, и докладывать командованию информацию о силах и передвижении противника. "В целом в тылу противника мы находились два месяца", — сказал Вайс. По его словам, во время продвижения вглубь позиций ВСУ российских военных атаковали дроны-камикадзе противника. В результате один солдат из группы получил ранение в руку. Несмотря на это, он продолжил выполнять задачу. "Главное условие этой задачи было в том, чтобы, если враг находится даже в 50 метрах либо мимо нас проходит, ни в коем случае не открывать огонь, не выдавать себя, что мы там вообще присутствуем", — добавил он. Командование батальона присылало дрон, который сбрасывал посылку с водой, едой и средствами для выживания, в том числе одежду и медикаменты, рассказал боец. "Благодаря нашим координациям было сразу предупреждено много людей о том, что в их сторону едет техника. Сразу люди были уже наготове и ждали этого. Мы координировали, они сразу подавляли эти точки", — отметил военный.

https://ria.ru/20250515/spetsoperatsiya-2017019060.html

https://ria.ru/20250515/vsu-2017019941.html

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вооруженные силы украины