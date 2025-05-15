https://ria.ru/20250515/spetsoperatsiya-2017021429.html
Российские разведчики провели два месяца в тылу ВСУ, сообщил боец
Российские разведчики провели два месяца в тылу ВСУ, сообщил боец - РИА Новости, 15.05.2025
Российские разведчики провели два месяца в тылу ВСУ, сообщил боец
Российские военные на покровском направлении два месяца находились в тылу противника, передавая разведывательные данные о передвижениях ВСУ и не делая ни... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T06:17:00+03:00
2025-05-15T06:17:00+03:00
2025-05-15T12:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497103_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_7f6b34b9ff3dbd1cde0090defbb7da4a.jpg
ДОНЕЦК, 15 мая — РИА Новости. Российские военные на покровском направлении два месяца находились в тылу противника, передавая разведывательные данные о передвижениях ВСУ и не делая ни единого выстрела, рассказал РИА Новости боец 60-го ОМСБ 51-й гвардейской армии с позывным Вайс. Задача боевой группы подразумевала работу в режиме глубинной разведки — зайти в тыл к ВСУ, закрепиться, не выдавая себя, и докладывать командованию информацию о силах и передвижении противника. "В целом в тылу противника мы находились два месяца", — сказал Вайс. По его словам, во время продвижения вглубь позиций ВСУ российских военных атаковали дроны-камикадзе противника. В результате один солдат из группы получил ранение в руку. Несмотря на это, он продолжил выполнять задачу. "Главное условие этой задачи было в том, чтобы, если враг находится даже в 50 метрах либо мимо нас проходит, ни в коем случае не открывать огонь, не выдавать себя, что мы там вообще присутствуем", — добавил он. Командование батальона присылало дрон, который сбрасывал посылку с водой, едой и средствами для выживания, в том числе одежду и медикаменты, рассказал боец. "Благодаря нашим координациям было сразу предупреждено много людей о том, что в их сторону едет техника. Сразу люди были уже наготове и ждали этого. Мы координировали, они сразу подавляли эти точки", — отметил военный.
https://ria.ru/20250515/spetsoperatsiya-2017019060.html
https://ria.ru/20250515/vsu-2017019941.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497103_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_c42accf4a6f308e76a197c7184aeab4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Российские разведчики провели два месяца в тылу ВСУ, сообщил боец
Бойцы ВС России два месяца провели в тылу ВСУ, передавая разведданные
ДОНЕЦК, 15 мая — РИА Новости. Российские военные на покровском направлении два месяца находились в тылу противника, передавая разведывательные данные о передвижениях ВСУ и не делая ни единого выстрела, рассказал РИА Новости боец 60-го ОМСБ 51-й гвардейской армии с позывным Вайс.
Задача боевой группы подразумевала работу в режиме глубинной разведки — зайти в тыл к ВСУ
, закрепиться, не выдавая себя, и докладывать командованию информацию о силах и передвижении противника.
"В целом в тылу противника мы находились два месяца", — сказал Вайс.
По его словам, во время продвижения вглубь позиций ВСУ российских военных атаковали дроны-камикадзе противника. В результате один солдат из группы получил ранение в руку. Несмотря на это, он продолжил выполнять задачу.
"Главное условие этой задачи было в том, чтобы, если враг находится даже в 50 метрах либо мимо нас проходит, ни в коем случае не открывать огонь, не выдавать себя, что мы там вообще присутствуем", — добавил он.
Командование батальона присылало дрон, который сбрасывал посылку с водой, едой и средствами для выживания, в том числе одежду и медикаменты, рассказал боец.
"Благодаря нашим координациям было сразу предупреждено много людей о том, что в их сторону едет техника. Сразу люди были уже наготове и ждали этого. Мы координировали, они сразу подавляли эти точки", — отметил военный.