https://ria.ru/20250515/spetsoperatsiya-2017019285.html

Саперы "Запада" уничтожили MaxxPro ВСУ в Харьковской области

Саперы "Запада" уничтожили MaxxPro ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 15.05.2025

Саперы "Запада" уничтожили MaxxPro ВСУ в Харьковской области

Военные инженеры отдельной инженерной бригады группировки войск "Запад" с применением роботизированного комплекса уничтожили на минном шлагбауме бронемашину... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T05:12:00+03:00

2025-05-15T05:12:00+03:00

2025-05-15T05:12:00+03:00

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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Военные инженеры отдельной инженерной бригады группировки войск "Запад" с применением роботизированного комплекса уничтожили на минном шлагбауме бронемашину MaxxPro ВСУ в Харьковской области, рассказали журналистам в Минобороны России. "Инженерные подразделения группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в Харьковской области применяют инженерные роботизированные комплексы для уничтожения замаскированных блиндажей и укрытий с живой силой ВСУ. Также с помощью роботизированных комплексов военнослужащие 45-й отдельной инженерной бригады группировки войск "Запад" устанавливают минные шлагбаумы на путях подвоза материальных средств и боеприпасов противника", - Минобороны. По данным МО РФ, операторы БПЛА группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО продолжают фиксировать и транслировать в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, блиндажей, опорников, позиций, вооружения и боевой техники подразделений ВСУ. "В ходе слаженной работы расчет роботизированного комплекса, занимающегося установкой минных заграждений, провел расстановку мин на путях подвоза и ротации украинских националистов на позиции. На кадрах объективного контроля разведывательного беспилотника зафиксирован подрыв на мине бронемашины "MaxxPro" производства США, попытавшейся прорваться сквозь контролируемый российскими подразделениями участок дороги", - дополнили в Минобороны. В МО уточнили, что робототехнический комплекс "Минер" является собственным изобретением разведывательного подразделения отдельной инженерной бригады группировки войск "Запад". В линейке изделий, помимо дронов, использующихся для проведения минирования, также военные инженеры изготавливают дроны-камикадзе, занимающиеся доставкой взрывчатых веществ на позиции и опорные пункты противника. Самоходные транспортерные тележки также применяются для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых. Мобильные подвижные точки радиоэлектронной борьбы устанавливают помехи в линии обороны, а также при поддержке штурмовых действий в интересах группировки войск "Запад".

https://ria.ru/20250515/sapery-2017019175.html

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технологии, харьковская область, россия, сша, вооруженные силы украины