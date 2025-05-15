Саперы "Запада" уничтожили MaxxPro ВСУ в Харьковской области
Минобороны: саперы "Запада" уничтожили MaxxPro ВСУ в Харьковской области
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Военные инженеры отдельной инженерной бригады группировки войск "Запад" с применением роботизированного комплекса уничтожили на минном шлагбауме бронемашину MaxxPro ВСУ в Харьковской области, рассказали журналистам в Минобороны России.
"Инженерные подразделения группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в Харьковской области применяют инженерные роботизированные комплексы для уничтожения замаскированных блиндажей и укрытий с живой силой ВСУ. Также с помощью роботизированных комплексов военнослужащие 45-й отдельной инженерной бригады группировки войск "Запад" устанавливают минные шлагбаумы на путях подвоза материальных средств и боеприпасов противника", - Минобороны.
По данным МО РФ, операторы БПЛА группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО продолжают фиксировать и транслировать в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, блиндажей, опорников, позиций, вооружения и боевой техники подразделений ВСУ.
"В ходе слаженной работы расчет роботизированного комплекса, занимающегося установкой минных заграждений, провел расстановку мин на путях подвоза и ротации украинских националистов на позиции. На кадрах объективного контроля разведывательного беспилотника зафиксирован подрыв на мине бронемашины "MaxxPro" производства США, попытавшейся прорваться сквозь контролируемый российскими подразделениями участок дороги", - дополнили в Минобороны.
В МО уточнили, что робототехнический комплекс "Минер" является собственным изобретением разведывательного подразделения отдельной инженерной бригады группировки войск "Запад". В линейке изделий, помимо дронов, использующихся для проведения минирования, также военные инженеры изготавливают дроны-камикадзе, занимающиеся доставкой взрывчатых веществ на позиции и опорные пункты противника. Самоходные транспортерные тележки также применяются для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых. Мобильные подвижные точки радиоэлектронной борьбы устанавливают помехи в линии обороны, а также при поддержке штурмовых действий в интересах группировки войск "Запад".