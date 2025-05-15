Рейтинг@Mail.ru
Саперы "Запада" уничтожили MaxxPro ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/spetsoperatsiya-2017019285.html
Саперы "Запада" уничтожили MaxxPro ВСУ в Харьковской области
Саперы "Запада" уничтожили MaxxPro ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 15.05.2025
Саперы "Запада" уничтожили MaxxPro ВСУ в Харьковской области
Военные инженеры отдельной инженерной бригады группировки войск "Запад" с применением роботизированного комплекса уничтожили на минном шлагбауме бронемашину... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T05:12:00+03:00
2025-05-15T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
харьковская область
россия
сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000764865_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8e4b3480e62d2070a26b3a2ad29e0084.jpg
ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Военные инженеры отдельной инженерной бригады группировки войск "Запад" с применением роботизированного комплекса уничтожили на минном шлагбауме бронемашину MaxxPro ВСУ в Харьковской области, рассказали журналистам в Минобороны России. "Инженерные подразделения группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в Харьковской области применяют инженерные роботизированные комплексы для уничтожения замаскированных блиндажей и укрытий с живой силой ВСУ. Также с помощью роботизированных комплексов военнослужащие 45-й отдельной инженерной бригады группировки войск "Запад" устанавливают минные шлагбаумы на путях подвоза материальных средств и боеприпасов противника", - Минобороны. По данным МО РФ, операторы БПЛА группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО продолжают фиксировать и транслировать в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, блиндажей, опорников, позиций, вооружения и боевой техники подразделений ВСУ. "В ходе слаженной работы расчет роботизированного комплекса, занимающегося установкой минных заграждений, провел расстановку мин на путях подвоза и ротации украинских националистов на позиции. На кадрах объективного контроля разведывательного беспилотника зафиксирован подрыв на мине бронемашины "MaxxPro" производства США, попытавшейся прорваться сквозь контролируемый российскими подразделениями участок дороги", - дополнили в Минобороны. В МО уточнили, что робототехнический комплекс "Минер" является собственным изобретением разведывательного подразделения отдельной инженерной бригады группировки войск "Запад". В линейке изделий, помимо дронов, использующихся для проведения минирования, также военные инженеры изготавливают дроны-камикадзе, занимающиеся доставкой взрывчатых веществ на позиции и опорные пункты противника. Самоходные транспортерные тележки также применяются для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых. Мобильные подвижные точки радиоэлектронной борьбы устанавливают помехи в линии обороны, а также при поддержке штурмовых действий в интересах группировки войск "Запад".
https://ria.ru/20250515/sapery-2017019175.html
https://ria.ru/20250515/spetsoperatsiya-2017019060.html
харьковская область
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000764865_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_41fd8e029df0a379289035513baa45f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, харьковская область, россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Харьковская область, Россия, США, Вооруженные силы Украины
Саперы "Запада" уничтожили MaxxPro ВСУ в Харьковской области

Минобороны: саперы "Запада" уничтожили MaxxPro ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Военные инженеры отдельной инженерной бригады группировки войск "Запад" с применением роботизированного комплекса уничтожили на минном шлагбауме бронемашину MaxxPro ВСУ в Харьковской области, рассказали журналистам в Минобороны России.
"Инженерные подразделения группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в Харьковской области применяют инженерные роботизированные комплексы для уничтожения замаскированных блиндажей и укрытий с живой силой ВСУ. Также с помощью роботизированных комплексов военнослужащие 45-й отдельной инженерной бригады группировки войск "Запад" устанавливают минные шлагбаумы на путях подвоза материальных средств и боеприпасов противника", - Минобороны.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Саперы "Центра" очищают населённые пункты под Красноармейском
Вчера, 05:10
По данным МО РФ, операторы БПЛА группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО продолжают фиксировать и транслировать в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, блиндажей, опорников, позиций, вооружения и боевой техники подразделений ВСУ.
"В ходе слаженной работы расчет роботизированного комплекса, занимающегося установкой минных заграждений, провел расстановку мин на путях подвоза и ротации украинских националистов на позиции. На кадрах объективного контроля разведывательного беспилотника зафиксирован подрыв на мине бронемашины "MaxxPro" производства США, попытавшейся прорваться сквозь контролируемый российскими подразделениями участок дороги", - дополнили в Минобороны.
В МО уточнили, что робототехнический комплекс "Минер" является собственным изобретением разведывательного подразделения отдельной инженерной бригады группировки войск "Запад". В линейке изделий, помимо дронов, использующихся для проведения минирования, также военные инженеры изготавливают дроны-камикадзе, занимающиеся доставкой взрывчатых веществ на позиции и опорные пункты противника. Самоходные транспортерные тележки также применяются для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых. Мобильные подвижные точки радиоэлектронной борьбы устанавливают помехи в линии обороны, а также при поддержке штурмовых действий в интересах группировки войск "Запад".
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Артиллеристы уничтожили склад техники ВСУ на правом берегу Днепра
Вчера, 05:09
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииХарьковская областьРоссияСШАВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала