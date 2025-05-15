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Артиллеристы уничтожили склад техники ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:09 15.05.2025 (обновлено: 05:17 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/spetsoperatsiya-2017019060.html
Артиллеристы уничтожили склад техники ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллеристы уничтожили склад техники ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 15.05.2025
Артиллеристы уничтожили склад техники ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллеристы группировки войск "Днепр" с помощью орудия "Гиацинт-Б" уничтожили хранилище техники и вооружения ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области,... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T05:09:00+03:00
2025-05-15T05:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 15 мая - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Днепр" с помощью орудия "Гиацинт-Б" уничтожили хранилище техники и вооружения ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Подразделением БПЛА группировки "Днепр" было обнаружено, что противник на протяжении недели стягивал технику и вооружение на территорию заброшенного колхоза на правом берегу Днепра. Разведчики передали координаты схрона ВСУ на командный пункт артиллеристов ВС РФ. Находившийся на боевом дежурстве расчет артиллерийского буксируемого орудия "Гиацинт-Б" получил координаты и выдвинулся на огневую позицию. Прицельным огнем артиллеристы уничтожили хранилища с вооружением и техникой в тылу противника, не оставляя неонацистам никаких шансов для ведения активных боевых действий", - сообщили в оборонном ведомстве. Когда цель была поражена, расчет быстро замаскировал орудие и ушел в укрытие. За последнее время были уничтожены пункты управления, расчеты БПЛА, техника и скопления живой силы противника.
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили склад техники ВСУ на правом берегу Днепра

Минобороны: артиллеристы уничтожили склад техники ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б"
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б" . Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 15 мая - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Днепр" с помощью орудия "Гиацинт-Б" уничтожили хранилище техники и вооружения ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Подразделением БПЛА группировки "Днепр" было обнаружено, что противник на протяжении недели стягивал технику и вооружение на территорию заброшенного колхоза на правом берегу Днепра. Разведчики передали координаты схрона ВСУ на командный пункт артиллеристов ВС РФ. Находившийся на боевом дежурстве расчет артиллерийского буксируемого орудия "Гиацинт-Б" получил координаты и выдвинулся на огневую позицию. Прицельным огнем артиллеристы уничтожили хранилища с вооружением и техникой в тылу противника, не оставляя неонацистам никаких шансов для ведения активных боевых действий", - сообщили в оборонном ведомстве.
Когда цель была поражена, расчет быстро замаскировал орудие и ушел в укрытие. За последнее время были уничтожены пункты управления, расчеты БПЛА, техника и скопления живой силы противника.
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Танк Т-72Б3 "Центра" уничтожил командный пункт ВСУ под Красноармейском
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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