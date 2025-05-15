https://ria.ru/20250515/spetsoperatsiya-2017019060.html

Артиллеристы уничтожили склад техники ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллеристы уничтожили склад техники ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 15.05.2025

Артиллеристы уничтожили склад техники ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллеристы группировки войск "Днепр" с помощью орудия "Гиацинт-Б" уничтожили хранилище техники и вооружения ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области,... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T05:09:00+03:00

2025-05-15T05:09:00+03:00

2025-05-15T05:17:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 15 мая - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Днепр" с помощью орудия "Гиацинт-Б" уничтожили хранилище техники и вооружения ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Подразделением БПЛА группировки "Днепр" было обнаружено, что противник на протяжении недели стягивал технику и вооружение на территорию заброшенного колхоза на правом берегу Днепра. Разведчики передали координаты схрона ВСУ на командный пункт артиллеристов ВС РФ. Находившийся на боевом дежурстве расчет артиллерийского буксируемого орудия "Гиацинт-Б" получил координаты и выдвинулся на огневую позицию. Прицельным огнем артиллеристы уничтожили хранилища с вооружением и техникой в тылу противника, не оставляя неонацистам никаких шансов для ведения активных боевых действий", - сообщили в оборонном ведомстве. Когда цель была поражена, расчет быстро замаскировал орудие и ушел в укрытие. За последнее время были уничтожены пункты управления, расчеты БПЛА, техника и скопления живой силы противника.

https://ria.ru/20250515/minoborony-2017018944.html

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россия, херсонская область , вооруженные силы украины