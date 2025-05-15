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Спектакль "Победа! Знамя над Рейхстагом" посмотрели семь тысяч зрителей
Спектакль "Победа! Знамя над Рейхстагом" посмотрели семь тысяч зрителей - РИА Новости, 15.05.2025
Спектакль "Победа! Знамя над Рейхстагом" посмотрели семь тысяч зрителей
Спектакль "Победа! Знамя над Рейхстагом!" в Москве с 1 по 11 мая посмотрели около семи тысяч зрителей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T07:37:00+03:00
2025-05-15T07:37:00+03:00
2025-05-15T07:37:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
москино
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Спектакль "Победа! Знамя над Рейхстагом!" в Москве с 1 по 11 мая посмотрели около семи тысяч зрителей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Показы кинотеатральной военной реконструкции "Победа! Знамя над Рейхстагом!" в кинопарке "Москино" проходили с 1 по 11 мая. Их посетили около семи тысяч человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что для грандиозной постановки была построена уменьшенная копия Рейхстага. По обеим сторонам от главного входа установили экраны, на которых транслировали кадры хроники и специально снятые игровые фрагменты.
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москва, москино, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Москино, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Спектакль "Победа! Знамя над Рейхстагом" посмотрели семь тысяч зрителей
Спектакль "Победа! Знамя над Рейхстагом" в Москве посмотрели семь тысяч зрителей