https://ria.ru/20250515/spektakl-2017024332.html

Спектакль "Победа! Знамя над Рейхстагом" посмотрели семь тысяч зрителей

Спектакль "Победа! Знамя над Рейхстагом" посмотрели семь тысяч зрителей - РИА Новости, 15.05.2025

Спектакль "Победа! Знамя над Рейхстагом" посмотрели семь тысяч зрителей

Спектакль "Победа! Знамя над Рейхстагом!" в Москве с 1 по 11 мая посмотрели около семи тысяч зрителей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T07:37:00+03:00

2025-05-15T07:37:00+03:00

2025-05-15T07:37:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

москино

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Спектакль "Победа! Знамя над Рейхстагом!" в Москве с 1 по 11 мая посмотрели около семи тысяч зрителей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Показы кинотеатральной военной реконструкции "Победа! Знамя над Рейхстагом!" в кинопарке "Москино" проходили с 1 по 11 мая. Их посетили около семи тысяч человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что для грандиозной постановки была построена уменьшенная копия Рейхстага. По обеим сторонам от главного входа установили экраны, на которых транслировали кадры хроники и специально снятые игровые фрагменты.

https://ria.ru/20250511/kusturitsa--2016310515.html

москва

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2025

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москва, москино, 80-летие победы в великой отечественной войне