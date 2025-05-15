СМИ: Украину не пригласили на основные дискуссии на саммите НАТО
Euractiv: Киев впервые с 2022 года не пригласили на дискуссии на саммите НАТО
Флаги НАТО и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Киевские власти впервые с 2022 года не получили приглашения на основные дискуссии на саммите НАТО, пишет издание Euractiv со ссылкой на источники в альянсе.
Издание отмечает, что это нарушает традицию, установленную с тех пор, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. С тех пор Владимир Зеленский принимал участие в каждом из ежегодных саммитов НАТО.
По словам собеседников Euractiv, в повестке дня саммита пока что значится только одна сессия. Предполагается, что в ней будут участвовать исключительно представители 32 членов альянса. При этом Белый дом выразил сомнения относительно выделения полноценного пункта повестки для Владимира Зеленского, добавил один из источников.
"Цель этого саммита — продемонстрировать единство внутри альянса. Привлечение Украины может создать напряженность, особенно с Трампом", — пояснили собеседники издания.
Еще один источник рассказал, что украинскую делегацию, скорее всего, пригласят на общественные мероприятия вокруг саммита на том же уровне, что и других партнеров НАТО, в частности на неформальный ужин лидеров, который традиционно открывает мероприятие.
О том, что Белый дом выступает против приглашения Зеленского на саммит в Гааге, сообщало также итальянское агентство Ansa. По словам его источников, почти все союзники выразили Вашингтону недоумение по этому поводу.
Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. По информации МИД Нидерландов, там ожидаются примерно 45 глав государств и правительств, столько же министров иностранных дел и обороны, а также около шести тысяч членов делегаций.
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