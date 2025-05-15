https://ria.ru/20250515/smi-2017010511.html
СМИ: таксиста, перевозившего главу МИД Британии, обвинили в краже
СМИ: таксиста, перевозившего главу МИД Британии, обвинили в краже - РИА Новости, 15.05.2025
СМИ: таксиста, перевозившего главу МИД Британии, обвинили в краже
Полиция Франции предъявила обвинения в краже таксисту, который перевозил главу МИД Великобритании Дэвида Лэмми и его супругу Николу Грин, сообщает издание... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T01:14:00+03:00
2025-05-15T01:14:00+03:00
2025-05-15T01:14:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Полиция Франции предъявила обвинения в краже таксисту, который перевозил главу МИД Великобритании Дэвида Лэмми и его супругу Николу Грин, сообщает издание Telegraph. "Французскому таксисту предъявлены обвинения в краже багажа и наличных денег у министра иностранных дел (Великобритании - ред.) во время поездки из Италии во Французские Альпы", - пишет издание. Согласно показаниям Лэмми и Грин, приводимым изданием, инцидент произошел в апреле, когда они отправились на французский горнолыжный курорт после сопровождения визита британской монаршей четы в Рим. Супруги утверждают, что заплатили перевозившему их таксисту Насиму Мумину в полном объеме до начала поездки, однако по прибытии к месту назначения мужчина потребовал дополнительных денег, при этом открыв передний подлокотник и показав нож внутри. После отказа таксисту Лэмми и Грин вышли из машины, а Мумин, по их утверждению, уехал с их багажом. Британский МИД, в свою очередь, выступил с защитой Лэмми, также заявив, что министр полностью оплатил поездку до ее начала. При этом сам Мумин в комментарии для издания назвал Лэмми "лжецом" и "вором", заявив, что перед поездкой его представители якобы согласились на доплату из-за своего высокого статуса и сопряженных с этим рисков. Позже, утверждает таксист, он действительно уехал с багажом пары, так как якобы был в замешательстве и ужасе от поведения вооруженного Лэмми, который ударил его. Мумин также заявил, что позвонил в полицию из-за случившегося и самостоятельно приехал в участок, а также добровольно передал правоохранителям все вещи пары. Отмечается, что в багажнике такси, перевозившего пару, полиция обнаружила два дипломатических паспорта, два автомобильных номера и закодированный чемодан. Таксист выступил с отрицанием того, что угрожал паре, добавив, что за его 25-летний стаж работы впервые сталкивается с подобными обвинениями, однако подтвердил, что был уволен из сервиса GetTransfer после инцидента.
https://ria.ru/20250405/britaniya-2009578165.html
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в мире, великобритания, франция, италия, дэвид лэмми
В мире, Великобритания, Франция, Италия, Дэвид Лэмми
СМИ: таксиста, перевозившего главу МИД Британии, обвинили в краже
Telegraph: таксиста, перевозившего главу МИД Британии Лэмми, обвинили в краже
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости.
Полиция Франции предъявила обвинения в краже таксисту, который перевозил главу МИД Великобритании Дэвида Лэмми и его супругу Николу Грин, сообщает издание Telegraph
.
"Французскому таксисту предъявлены обвинения в краже багажа и наличных денег у министра иностранных дел (Великобритании
- ред.) во время поездки из Италии
во Французские Альпы", - пишет издание.
Согласно показаниям Лэмми
и Грин, приводимым изданием, инцидент произошел в апреле, когда они отправились на французский горнолыжный курорт после сопровождения визита британской монаршей четы в Рим
. Супруги утверждают, что заплатили перевозившему их таксисту Насиму Мумину в полном объеме до начала поездки, однако по прибытии к месту назначения мужчина потребовал дополнительных денег, при этом открыв передний подлокотник и показав нож внутри. После отказа таксисту Лэмми и Грин вышли из машины, а Мумин, по их утверждению, уехал с их багажом.
Британский МИД, в свою очередь, выступил с защитой Лэмми, также заявив, что министр полностью оплатил поездку до ее начала.
При этом сам Мумин в комментарии для издания назвал Лэмми "лжецом" и "вором", заявив, что перед поездкой его представители якобы согласились на доплату из-за своего высокого статуса и сопряженных с этим рисков.
Позже, утверждает таксист, он действительно уехал с багажом пары, так как якобы был в замешательстве и ужасе от поведения вооруженного Лэмми, который ударил его. Мумин также заявил, что позвонил в полицию из-за случившегося и самостоятельно приехал в участок, а также добровольно передал правоохранителям все вещи пары.
Отмечается, что в багажнике такси, перевозившего пару, полиция обнаружила два дипломатических паспорта, два автомобильных номера и закодированный чемодан.
Таксист выступил с отрицанием того, что угрожал паре, добавив, что за его 25-летний стаж работы впервые сталкивается с подобными обвинениями, однако подтвердил, что был уволен из сервиса GetTransfer после инцидента.