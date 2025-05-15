https://ria.ru/20250515/smi-2017010511.html

СМИ: таксиста, перевозившего главу МИД Британии, обвинили в краже

СМИ: таксиста, перевозившего главу МИД Британии, обвинили в краже - РИА Новости, 15.05.2025

СМИ: таксиста, перевозившего главу МИД Британии, обвинили в краже

Полиция Франции предъявила обвинения в краже таксисту, который перевозил главу МИД Великобритании Дэвида Лэмми и его супругу Николу Грин, сообщает издание... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T01:14:00+03:00

2025-05-15T01:14:00+03:00

2025-05-15T01:14:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Полиция Франции предъявила обвинения в краже таксисту, который перевозил главу МИД Великобритании Дэвида Лэмми и его супругу Николу Грин, сообщает издание Telegraph. "Французскому таксисту предъявлены обвинения в краже багажа и наличных денег у министра иностранных дел (Великобритании - ред.) во время поездки из Италии во Французские Альпы", - пишет издание. Согласно показаниям Лэмми и Грин, приводимым изданием, инцидент произошел в апреле, когда они отправились на французский горнолыжный курорт после сопровождения визита британской монаршей четы в Рим. Супруги утверждают, что заплатили перевозившему их таксисту Насиму Мумину в полном объеме до начала поездки, однако по прибытии к месту назначения мужчина потребовал дополнительных денег, при этом открыв передний подлокотник и показав нож внутри. После отказа таксисту Лэмми и Грин вышли из машины, а Мумин, по их утверждению, уехал с их багажом. Британский МИД, в свою очередь, выступил с защитой Лэмми, также заявив, что министр полностью оплатил поездку до ее начала. При этом сам Мумин в комментарии для издания назвал Лэмми "лжецом" и "вором", заявив, что перед поездкой его представители якобы согласились на доплату из-за своего высокого статуса и сопряженных с этим рисков. Позже, утверждает таксист, он действительно уехал с багажом пары, так как якобы был в замешательстве и ужасе от поведения вооруженного Лэмми, который ударил его. Мумин также заявил, что позвонил в полицию из-за случившегося и самостоятельно приехал в участок, а также добровольно передал правоохранителям все вещи пары. Отмечается, что в багажнике такси, перевозившего пару, полиция обнаружила два дипломатических паспорта, два автомобильных номера и закодированный чемодан. Таксист выступил с отрицанием того, что угрожал паре, добавив, что за его 25-летний стаж работы впервые сталкивается с подобными обвинениями, однако подтвердил, что был уволен из сервиса GetTransfer после инцидента.

https://ria.ru/20250405/britaniya-2009578165.html

https://ria.ru/20250404/tramp-2009455039.html

https://ria.ru/20250111/britaniya-1993297756.html

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в мире, великобритания, франция, италия, дэвид лэмми