https://ria.ru/20250515/slyusar-2017019833.html
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 15.05.2025
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО отразила атаку БПЛА в Новошахтинске Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T05:32:00+03:00
2025-05-15T05:32:00+03:00
2025-05-15T05:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
новошахтинск
ростовская область
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_ba83d21279fd4cb5e798300fb5186cc5.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. ПВО отразила атаку БПЛА в Новошахтинске Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь."Ночью силами и средствами ПВО отражена воздушная атака БПЛА в Новошахтинске. По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250515/spetsoperatsiya-2017018523.html
новошахтинск
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9763835287e3b89acb2dd95c438feb44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новошахтинск, ростовская область, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Новошахтинск, Ростовская область, Юрий Слюсарь
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Слюсарь: силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области