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Полиция в Словакии выдвинула обвинение против мужчины с флагом Украины - РИА Новости, 15.05.2025
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23:39 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/slovakiya-2017239110.html
Полиция в Словакии выдвинула обвинение против мужчины с флагом Украины
Полиция в Словакии выдвинула обвинение против мужчины с флагом Украины - РИА Новости, 15.05.2025
Полиция в Словакии выдвинула обвинение против мужчины с флагом Украины
Словацкая полиция выдвинула обвинение против мужчины, который, обернувшись украинским флагом и держа в руках топор, заявил, что в гроб премьер-министра страны... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T23:39:00+03:00
2025-05-15T23:39:00+03:00
в мире
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тибор гашпар
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братислава
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БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Словацкая полиция выдвинула обвинение против мужчины, который, обернувшись украинским флагом и держа в руках топор, заявил, что в гроб премьер-министра страны Роберта Фицо "забит последний гвоздь", сообщил глава МВД Матуш Шутай-Эшток. "Доказательством того, что полиция принимает меры, является обвинение этого человека в подстрекательстве. За такой же проступок обвинение было предъявлено еще одному человеку, что подтверждает нулевую терпимость в отношении проявлений ненависти", - написал Шутай-Эшток на своей странице в социальной сети Facebook* в четверг. Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, соратник премьер-министра республики по партии Smer-SD ("Направление - социальная демократия") во вторник обратил внимание на видеозапись, на которой мужчина с украинским флагом на плечах и топором в руке на словацком языке говорит, что "последний гвоздь в гроб Фицо забит". По словам Гашпара, эта запись была сделана 8 мая в Братиславе на антиправительственном митинге, где лидер одной из оппозиционных партий, которая не представлена в парламенте, выступал с агрессивными заявлениями в адрес словацкого премьера. Гашпар заявил, что игнорировать данное видео недопустимо, поскольку ненависть в словацком обществе растет, что может привести к новому нападению на кого-то из общественных деятелей, подобное тому, что было совершено на премьера Словакии в мае 2024 года. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая 2024 года после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Премьер Словакии получил несколько огнестрельных ранений, полиция задержала стрелявшего на месте, им оказался на тот момент 71-летний Юрай Цинтула. Фицо в конце мая 2024 года был выписан из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе премьер Словакии вернулся в июле 2024 года. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. В ходе следствия дело было переквалифицировано с покушения на убийство на террористический акт. Цинтула находится под стражей в ожидании суда, ему может грозить вплоть до пожизненного заключения. Судебный процесс должен начаться 8 июля в словацком городе Банска-Быстрица.* Запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250515/starmer-2017234757.html
https://ria.ru/20250425/video-2013332654.html
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в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, тибор гашпар, нато, братислава
В мире, Словакия, Украина, Россия, Роберт Фицо, Тибор Гашпар, НАТО, Братислава
Полиция в Словакии выдвинула обвинение против мужчины с флагом Украины

В Словакии мужчину с флагом Украины обвинили в подстрекательстве к убийству Фицо

© AP Photo / Lukas GrinajСловацкий полицейский
Словацкий полицейский - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Lukas Grinaj
Словацкий полицейский. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Словацкая полиция выдвинула обвинение против мужчины, который, обернувшись украинским флагом и держа в руках топор, заявил, что в гроб премьер-министра страны Роберта Фицо "забит последний гвоздь", сообщил глава МВД Матуш Шутай-Эшток.
"Доказательством того, что полиция принимает меры, является обвинение этого человека в подстрекательстве. За такой же проступок обвинение было предъявлено еще одному человеку, что подтверждает нулевую терпимость в отношении проявлений ненависти", - написал Шутай-Эшток на своей странице в социальной сети Facebook* в четверг.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Гражданину Украины предъявили обвинение в поджоге дома Стармера
Вчера, 23:07
Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, соратник премьер-министра республики по партии Smer-SD ("Направление - социальная демократия") во вторник обратил внимание на видеозапись, на которой мужчина с украинским флагом на плечах и топором в руке на словацком языке говорит, что "последний гвоздь в гроб Фицо забит". По словам Гашпара, эта запись была сделана 8 мая в Братиславе на антиправительственном митинге, где лидер одной из оппозиционных партий, которая не представлена в парламенте, выступал с агрессивными заявлениями в адрес словацкого премьера.
Гашпар заявил, что игнорировать данное видео недопустимо, поскольку ненависть в словацком обществе растет, что может привести к новому нападению на кого-то из общественных деятелей, подобное тому, что было совершено на премьера Словакии в мае 2024 года.
Задержание гражданина Румынии, собиравшего данные о российской ПВО - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
ФСБ показала видео задержания гражданина Румынии, работавшего на Украину
25 апреля, 10:03
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая 2024 года после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Премьер Словакии получил несколько огнестрельных ранений, полиция задержала стрелявшего на месте, им оказался на тот момент 71-летний Юрай Цинтула. Фицо в конце мая 2024 года был выписан из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе премьер Словакии вернулся в июле 2024 года.
По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. В ходе следствия дело было переквалифицировано с покушения на убийство на террористический акт.
Цинтула находится под стражей в ожидании суда, ему может грозить вплоть до пожизненного заключения. Судебный процесс должен начаться 8 июля в словацком городе Банска-Быстрица.
* Запрещена в РФ как экстремистская
Братислава - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Из Словакии выдворили гражданина Украины
18 февраля, 21:06
 
В миреСловакияУкраинаРоссияРоберт ФицоТибор ГашпарНАТОБратислава
 
 
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