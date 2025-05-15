https://ria.ru/20250515/slovakiya-2017239110.html

Полиция в Словакии выдвинула обвинение против мужчины с флагом Украины

Полиция в Словакии выдвинула обвинение против мужчины с флагом Украины - РИА Новости, 15.05.2025

Полиция в Словакии выдвинула обвинение против мужчины с флагом Украины

Словацкая полиция выдвинула обвинение против мужчины, который, обернувшись украинским флагом и держа в руках топор, заявил, что в гроб премьер-министра страны... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T23:39:00+03:00

2025-05-15T23:39:00+03:00

2025-05-15T23:39:00+03:00

в мире

словакия

украина

россия

роберт фицо

тибор гашпар

нато

братислава

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946180312_0:38:3068:1764_1920x0_80_0_0_81fd69385211c2afcce509b207cef0e2.jpg

БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Словацкая полиция выдвинула обвинение против мужчины, который, обернувшись украинским флагом и держа в руках топор, заявил, что в гроб премьер-министра страны Роберта Фицо "забит последний гвоздь", сообщил глава МВД Матуш Шутай-Эшток. "Доказательством того, что полиция принимает меры, является обвинение этого человека в подстрекательстве. За такой же проступок обвинение было предъявлено еще одному человеку, что подтверждает нулевую терпимость в отношении проявлений ненависти", - написал Шутай-Эшток на своей странице в социальной сети Facebook* в четверг. Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, соратник премьер-министра республики по партии Smer-SD ("Направление - социальная демократия") во вторник обратил внимание на видеозапись, на которой мужчина с украинским флагом на плечах и топором в руке на словацком языке говорит, что "последний гвоздь в гроб Фицо забит". По словам Гашпара, эта запись была сделана 8 мая в Братиславе на антиправительственном митинге, где лидер одной из оппозиционных партий, которая не представлена в парламенте, выступал с агрессивными заявлениями в адрес словацкого премьера. Гашпар заявил, что игнорировать данное видео недопустимо, поскольку ненависть в словацком обществе растет, что может привести к новому нападению на кого-то из общественных деятелей, подобное тому, что было совершено на премьера Словакии в мае 2024 года. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая 2024 года после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Премьер Словакии получил несколько огнестрельных ранений, полиция задержала стрелявшего на месте, им оказался на тот момент 71-летний Юрай Цинтула. Фицо в конце мая 2024 года был выписан из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе премьер Словакии вернулся в июле 2024 года. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. В ходе следствия дело было переквалифицировано с покушения на убийство на террористический акт. Цинтула находится под стражей в ожидании суда, ему может грозить вплоть до пожизненного заключения. Судебный процесс должен начаться 8 июля в словацком городе Банска-Быстрица.* Запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250515/starmer-2017234757.html

https://ria.ru/20250425/video-2013332654.html

https://ria.ru/20250218/slovakiya-2000164986.html

словакия

украина

россия

братислава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, тибор гашпар, нато, братислава