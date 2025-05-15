СК возбудил дело после стрельбы в Северной Осетии
СК возбудил уголовное дело после стрельбы в Ардонском районе Северной Осетии
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в Ардонском районе Северной Осетии, где погиб один мужчина, сообщается в Telegram-канале СУ СК России по РСО-Алания.
Ранее ГУМВД региона сообщало, что неизвестный стрелял в троих мужчин в Ардонском районе Северной Осетии и скрылся с места преступления, один из мужчин погиб, не приходя в сознание.
Отмечается, что в вечернее время 14 мая на территории автомобильной мойки в городе Ардоне "неустановленное лицо произвело множественные выстрелы из огнестрельного оружия в трех местных жителей, после чего скрылось с места происшествия на автомобиле".
"Правобережным межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по РСО-Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом) и частью 3 статьи 30, пунктами "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом)... Потерпевшие были доставлены в медицинское учреждение, где один из них, несмотря на своевременно оказанную помощь, скончался, не приходя в сознание", - говорится в сообщении.
Кроме того, проведен осмотр места происшествия, изъяты пули и гильзы. Также допрашиваются свидетели, во взаимодействии с сотрудниками полиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастного к преступлению лица и его задержание.
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