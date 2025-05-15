https://ria.ru/20250515/sk-2017013661.html

СК возбудил дело после стрельбы в Северной Осетии

СК возбудил дело после стрельбы в Северной Осетии - РИА Новости, 15.05.2025

СК возбудил дело после стрельбы в Северной Осетии

Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в Ардонском районе Северной Осетии, где погиб один мужчина, сообщается в Telegram-канале СУ СК России по РСО-Алания. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T02:45:00+03:00

2025-05-15T02:45:00+03:00

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происшествия

россия

ардонский район

ардон

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в Ардонском районе Северной Осетии, где погиб один мужчина, сообщается в Telegram-канале СУ СК России по РСО-Алания. Ранее ГУМВД региона сообщало, что неизвестный стрелял в троих мужчин в Ардонском районе Северной Осетии и скрылся с места преступления, один из мужчин погиб, не приходя в сознание. Отмечается, что в вечернее время 14 мая на территории автомобильной мойки в городе Ардоне "неустановленное лицо произвело множественные выстрелы из огнестрельного оружия в трех местных жителей, после чего скрылось с места происшествия на автомобиле". "Правобережным межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по РСО-Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом) и частью 3 статьи 30, пунктами "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом)... Потерпевшие были доставлены в медицинское учреждение, где один из них, несмотря на своевременно оказанную помощь, скончался, не приходя в сознание", - говорится в сообщении. Кроме того, проведен осмотр места происшествия, изъяты пули и гильзы. Также допрашиваются свидетели, во взаимодействии с сотрудниками полиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастного к преступлению лица и его задержание.

https://ria.ru/20250514/peterburg-2016949154.html

https://ria.ru/20250205/zaderzhanie-1997425664.html

россия

ардонский район

ардон

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происшествия, россия, ардонский район, ардон, следственный комитет россии (ск рф)