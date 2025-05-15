https://ria.ru/20250515/shvejtsarija-2017194538.html

В Швейцарии прокомментировали обвинения Захаровой в утрате нейтралитета

В Швейцарии прокомментировали обвинения Захаровой в утрате нейтралитета - РИА Новости, 15.05.2025

В Швейцарии прокомментировали обвинения Захаровой в утрате нейтралитета

Швейцария все еще считает себя нейтральной страной в отношении конфликта на Украине и по-прежнему поддерживает регулярные контакты с Москвой, заявил РИА Новости РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T18:58:00+03:00

2025-05-15T18:58:00+03:00

2025-05-15T19:52:00+03:00

в мире

швейцария

россия

украина

мария захарова

сергей лавров

нато

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008603276_0:96:3470:2048_1920x0_80_0_0_e3195139cb88ae8ece6b5fe2b38a7b80.jpg

ЖЕНЕВА, 15 мая - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Швейцария все еще считает себя нейтральной страной в отношении конфликта на Украине и по-прежнему поддерживает регулярные контакты с Москвой, заявил РИА Новости официальный представитель швейцарского МИД Валентин Клива, комментируя слова представителя МИД РФ Марии Захаровой об утрате Берном его нейтралитета. Ранее Захарова заявила, что РФ не рассматривает Швейцарию как нейтральное государство, в случае вооруженного конфликта в Европе Россия не будет уважать нейтралитет Швейцарии. На вопрос, считает ли себя Швейцария по-прежнему нейтральной страной по отношению к конфликту на Украине, Клива ответил утвердительно. Он добавил, что МИД страны не будет комментировать заявление Захаровой. "Швейцария поддерживает дипломатические отношения с Россией, страной, с которой она поддерживает регулярные контакты", - отметил Клива. Швейцария не входит в Евросоюз и НАТО, однако страна с 24 февраля 2022 года присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ и Белоруссии. Государство в рамках санкций заблокировало частные российские активы на сумму в 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,38 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,45 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,44 миллиарда долларов), и что власти государства внимательно следят за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.

https://ria.ru/20250208/posol-1998182357.html

https://ria.ru/20241130/shveytsariya-1986596724.html

швейцария

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швейцария, россия, украина, мария захарова, сергей лавров, нато, оон