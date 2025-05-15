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В Швейцарии прокомментировали обвинения Захаровой в утрате нейтралитета - РИА Новости, 15.05.2025
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18:58 15.05.2025 (обновлено: 19:52 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/shvejtsarija-2017194538.html
В Швейцарии прокомментировали обвинения Захаровой в утрате нейтралитета
В Швейцарии прокомментировали обвинения Захаровой в утрате нейтралитета - РИА Новости, 15.05.2025
В Швейцарии прокомментировали обвинения Захаровой в утрате нейтралитета
Швейцария все еще считает себя нейтральной страной в отношении конфликта на Украине и по-прежнему поддерживает регулярные контакты с Москвой, заявил РИА Новости РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T18:58:00+03:00
2025-05-15T19:52:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 15 мая - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Швейцария все еще считает себя нейтральной страной в отношении конфликта на Украине и по-прежнему поддерживает регулярные контакты с Москвой, заявил РИА Новости официальный представитель швейцарского МИД Валентин Клива, комментируя слова представителя МИД РФ Марии Захаровой об утрате Берном его нейтралитета. Ранее Захарова заявила, что РФ не рассматривает Швейцарию как нейтральное государство, в случае вооруженного конфликта в Европе Россия не будет уважать нейтралитет Швейцарии. На вопрос, считает ли себя Швейцария по-прежнему нейтральной страной по отношению к конфликту на Украине, Клива ответил утвердительно. Он добавил, что МИД страны не будет комментировать заявление Захаровой. "Швейцария поддерживает дипломатические отношения с Россией, страной, с которой она поддерживает регулярные контакты", - отметил Клива. Швейцария не входит в Евросоюз и НАТО, однако страна с 24 февраля 2022 года присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ и Белоруссии. Государство в рамках санкций заблокировало частные российские активы на сумму в 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,38 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,45 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,44 миллиарда долларов), и что власти государства внимательно следят за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
https://ria.ru/20250208/posol-1998182357.html
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в мире, швейцария, россия, украина, мария захарова, сергей лавров, нато, оон
В мире, Швейцария, Россия, Украина, Мария Захарова, Сергей Лавров, НАТО, ООН
В Швейцарии прокомментировали обвинения Захаровой в утрате нейтралитета

Клива: Швейцария все еще считает себя нейтральной страной в конфликте на Украине

© Getty Images / Athanasios GioumpasisФлаг Швейцарии в Женеве
Флаг Швейцарии в Женеве - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Getty Images / Athanasios Gioumpasis
Флаг Швейцарии в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 15 мая - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Швейцария все еще считает себя нейтральной страной в отношении конфликта на Украине и по-прежнему поддерживает регулярные контакты с Москвой, заявил РИА Новости официальный представитель швейцарского МИД Валентин Клива, комментируя слова представителя МИД РФ Марии Захаровой об утрате Берном его нейтралитета.
Ранее Захарова заявила, что РФ не рассматривает Швейцарию как нейтральное государство, в случае вооруженного конфликта в Европе Россия не будет уважать нейтралитет Швейцарии.
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На вопрос, считает ли себя Швейцария по-прежнему нейтральной страной по отношению к конфликту на Украине, Клива ответил утвердительно.
Он добавил, что МИД страны не будет комментировать заявление Захаровой.
"Швейцария поддерживает дипломатические отношения с Россией, страной, с которой она поддерживает регулярные контакты", - отметил Клива.
Швейцария не входит в Евросоюз и НАТО, однако страна с 24 февраля 2022 года присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ и Белоруссии. Государство в рамках санкций заблокировало частные российские активы на сумму в 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,38 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,45 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,44 миллиарда долларов), и что власти государства внимательно следят за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов РФ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
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