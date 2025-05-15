В Швейцарии прокомментировали обвинения Захаровой в утрате нейтралитета
Клива: Швейцария все еще считает себя нейтральной страной в конфликте на Украине
© Getty Images / Athanasios GioumpasisФлаг Швейцарии в Женеве
© Getty Images / Athanasios Gioumpasis
Флаг Швейцарии в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 15 мая - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Швейцария все еще считает себя нейтральной страной в отношении конфликта на Украине и по-прежнему поддерживает регулярные контакты с Москвой, заявил РИА Новости официальный представитель швейцарского МИД Валентин Клива, комментируя слова представителя МИД РФ Марии Захаровой об утрате Берном его нейтралитета.
На вопрос, считает ли себя Швейцария по-прежнему нейтральной страной по отношению к конфликту на Украине, Клива ответил утвердительно.
Он добавил, что МИД страны не будет комментировать заявление Захаровой.
"Швейцария поддерживает дипломатические отношения с Россией, страной, с которой она поддерживает регулярные контакты", - отметил Клива.
Швейцария не входит в Евросоюз и НАТО, однако страна с 24 февраля 2022 года присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ и Белоруссии. Государство в рамках санкций заблокировало частные российские активы на сумму в 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,38 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,45 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,44 миллиарда долларов), и что власти государства внимательно следят за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов РФ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
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