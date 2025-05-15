https://ria.ru/20250515/shtraf-2017092666.html

"Медузу"* оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента

"Медузу"* оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента - РИА Новости, 15.05.2025

"Медузу"* оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента

Издание "Медуза"* (нежелательная организация-иноагент) оштрафовано на 400 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента, сообщается в... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T13:27:00+03:00

2025-05-15T13:27:00+03:00

2025-05-15T13:27:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Издание "Медуза"* (нежелательная организация-иноагент) оштрафовано на 400 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы SIA "Medusa Project"* признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.* Организация, признанная в Россией нежелательной и иностранным агентом

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