https://ria.ru/20250515/shtraf-2017015612.html
Смольянинова* вновь оштрафовали за неуплату в срок другого штрафа
Смольянинова* вновь оштрафовали за неуплату в срок другого штрафа - РИА Новости, 15.05.2025
Смольянинова* вновь оштрафовали за неуплату в срок другого штрафа
Мировой судья в Москве снова оштрафовал актера Артура Смольянинова (признан иностранным агентом) за неуплату в срок другого штрафа, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T03:43:00+03:00
2025-05-15T03:43:00+03:00
2025-05-15T03:43:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мировой судья в Москве снова оштрафовал актера Артура Смольянинова (признан иностранным агентом) за неуплату в срок другого штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции. "Вынесено постановление о назначении административного наказания", - сказали в суде. Сумма назначенного Смольянинову штрафа не сообщается. Согласно картотеке суда, актеру вменена часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Не уточняется, за что именно в этот раз его привлекли к ответственности. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, в 2024 году Смольянинова оштрафовали дважды на общую сумму в 16 тысяч рублей за то, что он вовремя не оплачивал уже имеющиеся у него штрафы по постановлениям Московской административной дорожной инспекции и администратора Московского парковочного пространства. Ранее к аналогичному административному наказанию его привлекли в марте текущего года. Смольянинов заочно арестован в РФ по уголовному делу распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск. Минюст включил Смольянинова в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае 2024 года он попал в перечень террористов и экстремистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250410/venediktov-2010514404.html
https://ria.ru/20250513/sud-2016738922.html
https://ria.ru/20250513/treskunov-2016677575.html
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происшествия, россия, артур смольянинов
Происшествия, Россия, Артур Смольянинов
Смольянинова* вновь оштрафовали за неуплату в срок другого штрафа
Суд снова оштрафовал Смольянинова за неуплату в срок другого штрафа
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мировой судья в Москве снова оштрафовал актера Артура Смольянинова (признан иностранным агентом) за неуплату в срок другого штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Вынесено постановление о назначении административного наказания", - сказали в суде.
Сумма назначенного Смольянинову
штрафа не сообщается.
Согласно картотеке суда, актеру вменена часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Не уточняется, за что именно в этот раз его привлекли к ответственности.
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, в 2024 году Смольянинова оштрафовали дважды на общую сумму в 16 тысяч рублей за то, что он вовремя не оплачивал уже имеющиеся у него штрафы по постановлениям Московской административной дорожной инспекции и администратора Московского парковочного пространства.
Ранее к аналогичному административному наказанию его привлекли в марте текущего года.
Смольянинов заочно арестован в РФ
по уголовному делу распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск.
Минюст включил Смольянинова в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае 2024 года он попал в перечень террористов и экстремистов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.