https://ria.ru/20250515/sevastopol-2017028123.html

В Севастополе задержали двух подозреваемых в госизмене

В Севастополе задержали двух подозреваемых в госизмене - РИА Новости, 15.05.2025

В Севастополе задержали двух подозреваемых в госизмене

В Севастополе задержаны два жителя города, которых подозревают в государственной измене за сбор и передачу украинской стороне информации о дислокации... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T08:33:00+03:00

2025-05-15T08:33:00+03:00

2025-05-15T09:29:00+03:00

происшествия

севастополь

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республика крым

служба безопасности украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. В Севастополе задержаны два жителя города, которых подозревают в государственной измене за сбор и передачу украинской стороне информации о дислокации вооруженных сил РФ, сообщила в четверг пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Следователи установили, что 53-летний житель Севастополя был завербован представителем СБУ через Telegram. По заданию мужчина изъял из тайника на территории городского кладбища мобильный телефон для организации конспиративной связи с представителями иностранной спецслужбы. В дальнейшем он собирал сведения разведывательного характера о местах дислокации в Севастополе вооружений и военной техники. Второй задержанный, 51-летний житель севастополец, был завербован разоблаченным агентом СБУ. По его заданию мужчина осуществил сбор и передачу сведений о расположенных в городе объектах ПВО. Фигурант хранил по месту жительства компоненты самодельного взрывного устройства: два брикета взрывчатого вещества иностранного производства на основе гексогена общей массой более одного килограмма, электродетонатор и радиоуправляемое исполнительное устройство. "Следственным отделом УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю в отношении обоих мужчин возбуждены уголовные дела по статье 275 УК России ("государственная измена")", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20250508/ukraina-2015857860.html

https://ria.ru/20250512/khaker-2016505958.html

севастополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание севастопольцев, которых подозревают в госизмене Два севастопольца задержаны по подозрению в госизмене, они передавали спецслужбам Киева разведданные о российских военных, сообщили в управлении ФСБ 2025-05-15T08:33 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, севастополь, россия, республика крым, служба безопасности украины, telegram