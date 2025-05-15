СМИ: в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли более 40 человек
Al-Jazeera: после ночных ударов Израиля по сектору Газа погибли более 40 человек
© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Более 40 человек погибли в секторе Газа в результате израильских бомбардировок в четверг, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники.
"В результате продолжающихся израильских ударов по сектору Газа с утра четверга погибли 43 человека", - сообщили источники.
По данным телеканала, бомбардировкам подверглись цели в городах Газа и Дейр-эль-Балах. Более 20 человек стали жертвами ударов по жилым домам в Хан-Юнисе на юге сектора, удары также нанесены по целям в окрестностях города. Артиллерийскому обстрелу подвергся город Рафах.
Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 2,7 тысячи человек, пострадали более 7,8 тысячи.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.