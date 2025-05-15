https://ria.ru/20250515/sektor-gaza-2017026000.html

СМИ: в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли более 40 человек

СМИ: в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли более 40 человек - РИА Новости, 15.05.2025

СМИ: в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли более 40 человек

Более 40 человек погибли в секторе Газа в результате израильских бомбардировок в четверг, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T08:01:00+03:00

2025-05-15T08:01:00+03:00

2025-05-15T08:01:00+03:00

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израиль

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биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Более 40 человек погибли в секторе Газа в результате израильских бомбардировок в четверг, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники. "В результате продолжающихся израильских ударов по сектору Газа с утра четверга погибли 43 человека", - сообщили источники. По данным телеканала, бомбардировкам подверглись цели в городах Газа и Дейр-эль-Балах. Более 20 человек стали жертвами ударов по жилым домам в Хан-Юнисе на юге сектора, удары также нанесены по целям в окрестностях города. Артиллерийскому обстрелу подвергся город Рафах. Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 2,7 тысячи человек, пострадали более 7,8 тысячи. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250515/izrail-2017008937.html

https://ria.ru/20250515/konflikt-1915630213.html

израиль

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в мире, израиль, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, хамас