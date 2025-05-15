Рейтинг@Mail.ru
В работе российских и зарубежных интернет-сервисов зафиксировали сбои - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:42 15.05.2025 (обновлено: 19:50 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/sboi-2017202554.html
В работе российских и зарубежных интернет-сервисов зафиксировали сбои
В работе российских и зарубежных интернет-сервисов зафиксировали сбои - РИА Новости, 15.05.2025
В работе российских и зарубежных интернет-сервисов зафиксировали сбои
Роскомнадзор фиксирует сбой в работе российских и зарубежных интернет-сервисов, однако работа уже восстанавливается, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T19:42:00+03:00
2025-05-15T19:50:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_ef5cf1ed75e279436215f8595180c15e.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Роскомнадзор фиксирует сбой в работе российских и зарубежных интернет-сервисов, однако работа уже восстанавливается, сообщили РИА Новости в ведомстве."15 мая с 18.40 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует сбой в работе российских и зарубежных интернет-сервисов. По нашим данным, с 18.55 работа сервисов восстанавливается", - рассказали в РКН.По данным портала Downdetector, кратковременный сбой в работе ряда российских сервисов наблюдался в четверг около 18.00 мск. Он коснулся Сбербанка, "Яндекс Почты" и еще некоторых сервисов "Яндекса", а также других сервисов.
https://ria.ru/20250505/internet-2015028141.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_22f27ba768a64c7b656ed3dc1b180808.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
В работе российских и зарубежных интернет-сервисов зафиксировали сбои

РКН зафиксировал сбои в работе российских и зарубежных интернет-сервисов

© Depositphotos.com / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Depositphotos.com / pressmaster
Клавиатура ноутбука. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Роскомнадзор фиксирует сбой в работе российских и зарубежных интернет-сервисов, однако работа уже восстанавливается, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"15 мая с 18.40 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует сбой в работе российских и зарубежных интернет-сервисов. По нашим данным, с 18.55 работа сервисов восстанавливается", - рассказали в РКН.
По данным портала Downdetector, кратковременный сбой в работе ряда российских сервисов наблюдался в четверг около 18.00 мск. Он коснулся Сбербанка, "Яндекс Почты" и еще некоторых сервисов "Яндекса", а также других сервисов.
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
РСЧС объяснила сбои в работе интернета в Москве
5 мая, 12:50
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала