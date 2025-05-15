https://ria.ru/20250515/sboi-2017202554.html

В работе российских и зарубежных интернет-сервисов зафиксировали сбои

В работе российских и зарубежных интернет-сервисов зафиксировали сбои - РИА Новости, 15.05.2025

В работе российских и зарубежных интернет-сервисов зафиксировали сбои

Роскомнадзор фиксирует сбой в работе российских и зарубежных интернет-сервисов, однако работа уже восстанавливается, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T19:42:00+03:00

2025-05-15T19:42:00+03:00

2025-05-15T19:50:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Роскомнадзор фиксирует сбой в работе российских и зарубежных интернет-сервисов, однако работа уже восстанавливается, сообщили РИА Новости в ведомстве."15 мая с 18.40 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует сбой в работе российских и зарубежных интернет-сервисов. По нашим данным, с 18.55 работа сервисов восстанавливается", - рассказали в РКН.По данным портала Downdetector, кратковременный сбой в работе ряда российских сервисов наблюдался в четверг около 18.00 мск. Он коснулся Сбербанка, "Яндекс Почты" и еще некоторых сервисов "Яндекса", а также других сервисов.

https://ria.ru/20250505/internet-2015028141.html

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2025

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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия