https://ria.ru/20250515/sboi-2017202554.html
В работе российских и зарубежных интернет-сервисов зафиксировали сбои
В работе российских и зарубежных интернет-сервисов зафиксировали сбои - РИА Новости, 15.05.2025
В работе российских и зарубежных интернет-сервисов зафиксировали сбои
Роскомнадзор фиксирует сбой в работе российских и зарубежных интернет-сервисов, однако работа уже восстанавливается, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T19:42:00+03:00
2025-05-15T19:42:00+03:00
2025-05-15T19:50:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Роскомнадзор фиксирует сбой в работе российских и зарубежных интернет-сервисов, однако работа уже восстанавливается, сообщили РИА Новости в ведомстве."15 мая с 18.40 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует сбой в работе российских и зарубежных интернет-сервисов. По нашим данным, с 18.55 работа сервисов восстанавливается", - рассказали в РКН.По данным портала Downdetector, кратковременный сбой в работе ряда российских сервисов наблюдался в четверг около 18.00 мск. Он коснулся Сбербанка, "Яндекс Почты" и еще некоторых сервисов "Яндекса", а также других сервисов.
https://ria.ru/20250505/internet-2015028141.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
В работе российских и зарубежных интернет-сервисов зафиксировали сбои
РКН зафиксировал сбои в работе российских и зарубежных интернет-сервисов