https://ria.ru/20250515/sapery-2017019175.html
Саперы "Центра" очищают населённые пункты под Красноармейском
Саперы "Центра" очищают населённые пункты под Красноармейском - РИА Новости, 15.05.2025
Саперы "Центра" очищают населённые пункты под Красноармейском
Сапёры группировки войск "Центр" очищают улицы и территорию освобожденных населённых пунктов от взрывоопасных предметов на красноармейском направлении,... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T05:10:00+03:00
2025-05-15T05:10:00+03:00
2025-05-15T05:10:00+03:00
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Сапёры группировки войск "Центр" очищают улицы и территорию освобожденных населённых пунктов от взрывоопасных предметов на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "На красноармейском направлении зоны СВО инженерно-сапёрные подразделения группировки войск "Центр" продолжают работу по очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что в случаях, когда извлечение представляет повышенную опасность, сапёры применяют метод подрыва на месте с использованием накладных зарядов. Такой подход позволяет минимизировать риски для личного состава и местного населения.
https://ria.ru/20250515/spetsoperatsiya-2017019060.html
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министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Саперы "Центра" очищают населённые пункты под Красноармейском
Минобороны: саперы "Центра" очищают населённые пункты под Красноармейском