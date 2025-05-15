https://ria.ru/20250515/sapery-2017019175.html

Саперы "Центра" очищают населённые пункты под Красноармейском

Саперы "Центра" очищают населённые пункты под Красноармейском - РИА Новости, 15.05.2025

Саперы "Центра" очищают населённые пункты под Красноармейском

Сапёры группировки войск "Центр" очищают улицы и территорию освобожденных населённых пунктов от взрывоопасных предметов на красноармейском направлении,... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T05:10:00+03:00

2025-05-15T05:10:00+03:00

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специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Сапёры группировки войск "Центр" очищают улицы и территорию освобожденных населённых пунктов от взрывоопасных предметов на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "На красноармейском направлении зоны СВО инженерно-сапёрные подразделения группировки войск "Центр" продолжают работу по очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что в случаях, когда извлечение представляет повышенную опасность, сапёры применяют метод подрыва на месте с использованием накладных зарядов. Такой подход позволяет минимизировать риски для личного состава и местного населения.

https://ria.ru/20250515/spetsoperatsiya-2017019060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф)