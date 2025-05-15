https://ria.ru/20250515/sanktsii-2017233048.html

Мерц заявил, что новый пакет санкций против России будет принят 20 мая

Мерц заявил, что новый пакет санкций против России будет принят 20 мая - РИА Новости, 15.05.2025

Мерц заявил, что новый пакет санкций против России будет принят 20 мая

Европейский союз примет новый пакет санкций против России во вторник, 20 мая, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T22:51:00+03:00

2025-05-15T22:51:00+03:00

2025-05-15T22:51:00+03:00

россия

москва

фридрих мерц

владимир путин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Европейский союз примет новый пакет санкций против России во вторник, 20 мая, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Ранее осведомленный источник в Совете ЕС сообщил РИА Новости, что постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали в среду новый, 17-й пакет санкций против России, его утвердят на заседании глав европейских МИД 20 мая. "Этот пакет готов и будет принят во вторник в Брюсселе", - сказал Мерц телеканалу ZDF. Канцлер добавил, что новые ограничительные меры вступят в силу в тот же день. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, фридрих мерц, владимир путин, санкции в отношении россии