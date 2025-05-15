Мерц заявил, что новый пакет санкций против России будет принят 20 мая
Канцлер ФРГ Мерц: ЕС подготовил новый пакет санкций против РФ, примет его 20 мая
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Европейский союз примет новый пакет санкций против России во вторник, 20 мая, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Ранее осведомленный источник в Совете ЕС сообщил РИА Новости, что постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали в среду новый, 17-й пакет санкций против России, его утвердят на заседании глав европейских МИД 20 мая.
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"Этот пакет готов и будет принят во вторник в Брюсселе", - сказал Мерц телеканалу ZDF.
Канцлер добавил, что новые ограничительные меры вступят в силу в тот же день.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.