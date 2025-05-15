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Мерц заявил, что новый пакет санкций против России будет принят 20 мая - РИА Новости, 15.05.2025
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22:51 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/sanktsii-2017233048.html
Мерц заявил, что новый пакет санкций против России будет принят 20 мая
Мерц заявил, что новый пакет санкций против России будет принят 20 мая - РИА Новости, 15.05.2025
Мерц заявил, что новый пакет санкций против России будет принят 20 мая
Европейский союз примет новый пакет санкций против России во вторник, 20 мая, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T22:51:00+03:00
2025-05-15T22:51:00+03:00
россия
москва
фридрих мерц
владимир путин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Европейский союз примет новый пакет санкций против России во вторник, 20 мая, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Ранее осведомленный источник в Совете ЕС сообщил РИА Новости, что постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали в среду новый, 17-й пакет санкций против России, его утвердят на заседании глав европейских МИД 20 мая. "Этот пакет готов и будет принят во вторник в Брюсселе", - сказал Мерц телеканалу ZDF. Канцлер добавил, что новые ограничительные меры вступят в силу в тот же день. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, москва, фридрих мерц, владимир путин, санкции в отношении россии
Россия, Москва, Фридрих Мерц, Владимир Путин, Санкции в отношении России
Мерц заявил, что новый пакет санкций против России будет принят 20 мая

Канцлер ФРГ Мерц: ЕС подготовил новый пакет санкций против РФ, примет его 20 мая

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Европейский союз примет новый пакет санкций против России во вторник, 20 мая, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Ранее осведомленный источник в Совете ЕС сообщил РИА Новости, что постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали в среду новый, 17-й пакет санкций против России, его утвердят на заседании глав европейских МИД 20 мая.
«
"Этот пакет готов и будет принят во вторник в Брюсселе", - сказал Мерц телеканалу ZDF.
Канцлер добавил, что новые ограничительные меры вступят в силу в тот же день.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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12 мая, 14:06
 
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