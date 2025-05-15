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Российская армия заняла практически все острова в дельте Днепра
Российская армия заняла практически все острова в дельте Днепра - РИА Новости, 15.05.2025
Российская армия заняла практически все острова в дельте Днепра
Практические все острова в дельте Днепра находятся под контролем ВС РФ, недавно заняты новые у Новой Каховки, Днепрян и Корсунки, сообщил губернатор Херсонской... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:51:00+03:00
2025-05-15T16:51:00+03:00
2025-05-15T16:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (город)
владимир сальдо
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Практические все острова в дельте Днепра находятся под контролем ВС РФ, недавно заняты новые у Новой Каховки, Днепрян и Корсунки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Правый берег ближе, чем кажется. Подразделения группировки войск "Днепр" продолжают шаг за шагом укрепляться в дельте Днепра. Под контролем практические все острова — недавно заняты новые у Новой Каховки, Днепрян и Корсунки. Оттуда — менее 80 метров до правого берега. Это не просто тактический успех, а основа для будущего плацдарма", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Как подчеркнул губернатор, каждый занятый метр даётся непросто, однако "Россия не торгует землёй, а только возвращает её. Это наш принцип".
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днепр (город), владимир сальдо, вооруженные силы рф, новая каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Владимир Сальдо, Вооруженные силы РФ, Новая Каховка, Херсонская область
Российская армия заняла практически все острова в дельте Днепра
Сальдо: практически все острова в дельте Днепра находятся под контролем ВС РФ