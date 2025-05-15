https://ria.ru/20250515/saldo-2017157007.html

Российская армия заняла практически все острова в дельте Днепра

Российская армия заняла практически все острова в дельте Днепра - РИА Новости, 15.05.2025

Российская армия заняла практически все острова в дельте Днепра

Практические все острова в дельте Днепра находятся под контролем ВС РФ, недавно заняты новые у Новой Каховки, Днепрян и Корсунки, сообщил губернатор Херсонской... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T16:51:00+03:00

2025-05-15T16:51:00+03:00

2025-05-15T16:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (город)

владимир сальдо

вооруженные силы рф

новая каховка

херсонская область

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Практические все острова в дельте Днепра находятся под контролем ВС РФ, недавно заняты новые у Новой Каховки, Днепрян и Корсунки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Правый берег ближе, чем кажется. Подразделения группировки войск "Днепр" продолжают шаг за шагом укрепляться в дельте Днепра. Под контролем практические все острова — недавно заняты новые у Новой Каховки, Днепрян и Корсунки. Оттуда — менее 80 метров до правого берега. Это не просто тактический успех, а основа для будущего плацдарма", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Как подчеркнул губернатор, каждый занятый метр даётся непросто, однако "Россия не торгует землёй, а только возвращает её. Это наш принцип".

https://ria.ru/20250515/svo-2017089331.html

днепр (город)

новая каховка

херсонская область

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днепр (город), владимир сальдо, вооруженные силы рф, новая каховка, херсонская область