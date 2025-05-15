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Генсек НАТО высказался о переговорах России и Украины в Стамбуле

Генсек НАТО высказался о переговорах России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025

Генсек НАТО высказался о переговорах России и Украины в Стамбуле

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Турция является подходящей площадкой, чтобы довести переговоры между РФ и Украиной "до успешного завершения". РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T08:36:00+03:00

2025-05-15T08:36:00+03:00

2025-05-15T09:34:00+03:00

в мире

турция

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нато

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Турция является подходящей площадкой, чтобы довести переговоры между РФ и Украиной "до успешного завершения"."У Турции хорошие отношения со всеми соответствующими партнерами, и она рассматривается как серьезное место проведения переговоров, а также… у вас (Турции) есть политики - министр иностранных дел, ваш президент, которые помогут довести эти переговоры до успешного завершения. Так что Турция здесь важна", - сказал он перед неформальной встречей в Турции глав МИД стран Североатлантического блока.Рютте также выразил "осторожный оптимизм" в отношении потенциального успеха переговоров. "Мы должны посмотреть, что произойдет в ближайшие дни. Я по-прежнему испытываю осторожный оптимизм в отношении того, что если Россия тоже захочет… то в ближайшие пару недель возможно добиться каких-то прорывов. Я по-прежнему сохраняю осторожный оптимизм", - сказал он.

https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html

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в мире, турция, россия, украина, нато, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025