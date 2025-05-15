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Генсек НАТО высказался о переговорах России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
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08:36 15.05.2025 (обновлено: 09:34 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/ryutte-2017028324.html
Генсек НАТО высказался о переговорах России и Украины в Стамбуле
Генсек НАТО высказался о переговорах России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
Генсек НАТО высказался о переговорах России и Украины в Стамбуле
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Турция является подходящей площадкой, чтобы довести переговоры между РФ и Украиной "до успешного завершения". РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T08:36:00+03:00
2025-05-15T09:34:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Турция является подходящей площадкой, чтобы довести переговоры между РФ и Украиной "до успешного завершения"."У Турции хорошие отношения со всеми соответствующими партнерами, и она рассматривается как серьезное место проведения переговоров, а также… у вас (Турции) есть политики - министр иностранных дел, ваш президент, которые помогут довести эти переговоры до успешного завершения. Так что Турция здесь важна", - сказал он перед неформальной встречей в Турции глав МИД стран Североатлантического блока.Рютте также выразил "осторожный оптимизм" в отношении потенциального успеха переговоров. "Мы должны посмотреть, что произойдет в ближайшие дни. Я по-прежнему испытываю осторожный оптимизм в отношении того, что если Россия тоже захочет… то в ближайшие пару недель возможно добиться каких-то прорывов. Я по-прежнему сохраняю осторожный оптимизм", - сказал он.
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в мире, турция, россия, украина, нато, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Турция, Россия, Украина, НАТО, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Генсек НАТО высказался о переговорах России и Украины в Стамбуле

Рютте назвал Турцию подходящим местом для переговоров РФ и Украины

© Getty Images / Anadolu/Muhammed Abdullah KurtarГенсек НАТО Марк Рютте общается с журналистами перед неформальной встречей в Турции глав МИД стран Североатлантического блока. 15 мая 2025
Генсек НАТО Марк Рютте общается с журналистами перед неформальной встречей в Турции глав МИД стран Североатлантического блока. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Getty Images / Anadolu/Muhammed Abdullah Kurtar
Генсек НАТО Марк Рютте общается с журналистами перед неформальной встречей в Турции глав МИД стран Североатлантического блока. 15 мая 2025
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Турция является подходящей площадкой, чтобы довести переговоры между РФ и Украиной "до успешного завершения".
"У Турции хорошие отношения со всеми соответствующими партнерами, и она рассматривается как серьезное место проведения переговоров, а также… у вас (Турции) есть политики - министр иностранных дел, ваш президент, которые помогут довести эти переговоры до успешного завершения. Так что Турция здесь важна", - сказал он перед неформальной встречей в Турции глав МИД стран Североатлантического блока.
Рютте также выразил "осторожный оптимизм" в отношении потенциального успеха переговоров. "Мы должны посмотреть, что произойдет в ближайшие дни. Я по-прежнему испытываю осторожный оптимизм в отношении того, что если Россия тоже захочет… то в ближайшие пару недель возможно добиться каких-то прорывов. Я по-прежнему сохраняю осторожный оптимизм", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
 
В миреТурцияРоссияУкраинаНАТОПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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