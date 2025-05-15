https://ria.ru/20250515/ryabkov-2017096468.html

Рябков высказался о возможности встречи лидеров России и США

Рябков высказался о возможности встречи лидеров России и США - РИА Новости, 15.05.2025

Рябков высказался о возможности встречи лидеров России и США

Власти в Москве не ставят прогресс или его отсутствие на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в прямую зависимость от подготовки встречи... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T13:47:00+03:00

2025-05-15T13:47:00+03:00

2025-05-15T14:32:00+03:00

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сша

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дональд трамп

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Власти в Москве не ставят прогресс или его отсутствие на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в прямую зависимость от подготовки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Для подготовки контакта на высшем уровне требуется целый ряд предпосылок. Это не вопрос только прогресса или отсутствия прогресса по теме, которую вы обозначили (ход переговоров по украинскому урегулированию - ред.)", - сказал Рябков журналистам.Замглавы МИД с сожалением отметил, что за последние годы усилиями предшественников Трампа отношения были приведены в состояние, "близкое к полному коллапсу"."Выводить их из этого состояния - очень трудоемкое и сложное дело. Мы не имеем права на ошибку, и контакт президентов - слишком ответственная, суперответственная тема, чтобы здесь заниматься какой-то импровизацией, поэтому ставить что-то в прямую зависимость от того, пойдет или не пойдет диалог по урегулированию на Украине, было бы неправильно. Я думаю, что при всей важности украинского сюжета - это далеко не единственный фактор, который будет приниматься в расчет, когда наше руководство будет рассматривать вопрос о графике предстоящих контактов с коллегами из США", - подчеркнул замминистра.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250515/lavrov-2017103729.html

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россия, сша, украина, сергей рябков, москва, дональд трамп, владимир путин