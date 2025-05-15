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Рябков высказался о возможности встречи лидеров России и США - РИА Новости, 15.05.2025
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13:47 15.05.2025 (обновлено: 14:32 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/ryabkov-2017096468.html
Рябков высказался о возможности встречи лидеров России и США
Рябков высказался о возможности встречи лидеров России и США - РИА Новости, 15.05.2025
Рябков высказался о возможности встречи лидеров России и США
Власти в Москве не ставят прогресс или его отсутствие на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в прямую зависимость от подготовки встречи... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:47:00+03:00
2025-05-15T14:32:00+03:00
россия
сша
украина
сергей рябков
москва
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Власти в Москве не ставят прогресс или его отсутствие на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в прямую зависимость от подготовки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Для подготовки контакта на высшем уровне требуется целый ряд предпосылок. Это не вопрос только прогресса или отсутствия прогресса по теме, которую вы обозначили (ход переговоров по украинскому урегулированию - ред.)", - сказал Рябков журналистам.Замглавы МИД с сожалением отметил, что за последние годы усилиями предшественников Трампа отношения были приведены в состояние, "близкое к полному коллапсу"."Выводить их из этого состояния - очень трудоемкое и сложное дело. Мы не имеем права на ошибку, и контакт президентов - слишком ответственная, суперответственная тема, чтобы здесь заниматься какой-то импровизацией, поэтому ставить что-то в прямую зависимость от того, пойдет или не пойдет диалог по урегулированию на Украине, было бы неправильно. Я думаю, что при всей важности украинского сюжета - это далеко не единственный фактор, который будет приниматься в расчет, когда наше руководство будет рассматривать вопрос о графике предстоящих контактов с коллегами из США", - подчеркнул замминистра.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/lavrov-2017103729.html
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россия, сша, украина, сергей рябков, москва, дональд трамп, владимир путин
Россия, США, Украина, Сергей Рябков, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин
Рябков высказался о возможности встречи лидеров России и США

Рябков: при подготовке контактов Путина и Трампа учтут многие факторы

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Власти в Москве не ставят прогресс или его отсутствие на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в прямую зависимость от подготовки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Для подготовки контакта на высшем уровне требуется целый ряд предпосылок. Это не вопрос только прогресса или отсутствия прогресса по теме, которую вы обозначили (ход переговоров по украинскому урегулированию - ред.)", - сказал Рябков журналистам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Лавров докладывал Путину о подготовке делегации России к переговорам
Вчера, 14:18
Замглавы МИД с сожалением отметил, что за последние годы усилиями предшественников Трампа отношения были приведены в состояние, "близкое к полному коллапсу".
"Выводить их из этого состояния - очень трудоемкое и сложное дело. Мы не имеем права на ошибку, и контакт президентов - слишком ответственная, суперответственная тема, чтобы здесь заниматься какой-то импровизацией, поэтому ставить что-то в прямую зависимость от того, пойдет или не пойдет диалог по урегулированию на Украине, было бы неправильно. Я думаю, что при всей важности украинского сюжета - это далеко не единственный фактор, который будет приниматься в расчет, когда наше руководство будет рассматривать вопрос о графике предстоящих контактов с коллегами из США", - подчеркнул замминистра.

О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Рябков высказался о возможной встрече Лаврова и Рубио в Стамбуле
Вчера, 13:45
 
РоссияСШАУкраинаСергей РябковМоскваДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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