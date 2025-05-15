https://ria.ru/20250515/ryabkov-2017073366.html
Российская делегация имеет четкие инструкции от Путина, заявил Рябков
Российская делегация имеет четкие инструкции от Путина, заявил Рябков - РИА Новости, 15.05.2025
Российская делегация имеет четкие инструкции от Путина, заявил Рябков
Делегация России на переговорах в Стамбуле имеет четкие инструкции от президента Владимира Путина, заявил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:11:00+03:00
2025-05-15T12:11:00+03:00
2025-05-15T12:26:00+03:00
россия
украина
владимир путин
стамбул
сергей рябков
дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_0:0:1202:677_1920x0_80_0_0_0fa3071883d513302dfa80675629c60a.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Делегация России на переговорах в Стамбуле имеет четкие инструкции от президента Владимира Путина, заявил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Все инструкции наша делегация имеет, работает четко в тех рамках, которые заданы президентом", - сказал Рябков журналистам.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
https://ria.ru/20250515/peregovory-2017068585.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_230:0:1202:729_1920x0_80_0_0_93fa607df905454319e23795de069403.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир путин, стамбул, сергей рябков, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, Украина, Владимир Путин, Стамбул, Сергей Рябков, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Российская делегация имеет четкие инструкции от Путина, заявил Рябков
Рябков: делегация РФ получила инструкции, будет работать в заданных рамках