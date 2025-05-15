https://ria.ru/20250515/ryabkov-2017073366.html

Российская делегация имеет четкие инструкции от Путина, заявил Рябков

Российская делегация имеет четкие инструкции от Путина, заявил Рябков - РИА Новости, 15.05.2025

Российская делегация имеет четкие инструкции от Путина, заявил Рябков

Делегация России на переговорах в Стамбуле имеет четкие инструкции от президента Владимира Путина, заявил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 15.05.2025

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владимир путин

стамбул

сергей рябков

дмитрий песков

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Делегация России на переговорах в Стамбуле имеет четкие инструкции от президента Владимира Путина, заявил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Все инструкции наша делегация имеет, работает четко в тех рамках, которые заданы президентом", - сказал Рябков журналистам.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.

https://ria.ru/20250515/peregovory-2017068585.html

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