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Российская делегация имеет четкие инструкции от Путина, заявил Рябков - РИА Новости, 15.05.2025
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12:11 15.05.2025 (обновлено: 12:26 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/ryabkov-2017073366.html
Российская делегация имеет четкие инструкции от Путина, заявил Рябков
Российская делегация имеет четкие инструкции от Путина, заявил Рябков - РИА Новости, 15.05.2025
Российская делегация имеет четкие инструкции от Путина, заявил Рябков
Делегация России на переговорах в Стамбуле имеет четкие инструкции от президента Владимира Путина, заявил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 15.05.2025
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украина
владимир путин
стамбул
сергей рябков
дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Делегация России на переговорах в Стамбуле имеет четкие инструкции от президента Владимира Путина, заявил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Все инструкции наша делегация имеет, работает четко в тех рамках, которые заданы президентом", - сказал Рябков журналистам.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
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россия, украина, владимир путин, стамбул, сергей рябков, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, Украина, Владимир Путин, Стамбул, Сергей Рябков, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Российская делегация имеет четкие инструкции от Путина, заявил Рябков

Рябков: делегация РФ получила инструкции, будет работать в заданных рамках

© БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© БелТА
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Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Делегация России на переговорах в Стамбуле имеет четкие инструкции от президента Владимира Путина, заявил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Все инструкции наша делегация имеет, работает четко в тех рамках, которые заданы президентом", - сказал Рябков журналистам.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
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