https://ria.ru/20250515/rubl-2017012435.html

Финансист назвал самый серьезный риск для сильного рубля

Финансист назвал самый серьезный риск для сильного рубля - РИА Новости, 15.05.2025

Финансист назвал самый серьезный риск для сильного рубля

Геополитическая нестабильность, снижение нефтяных доходов, а также “невидимая рука рынка” остаются главными рисками для сильного рубля, рассказал агентству... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T03:18:00+03:00

2025-05-15T03:18:00+03:00

2025-05-15T03:18:00+03:00

экономика

рэу имени г. в. плеханова

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

рубль

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Геополитическая нестабильность, снижение нефтяных доходов, а также “невидимая рука рынка” остаются главными рисками для сильного рубля, рассказал агентству “Прайм” заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов.Он отметил, что геополитические проблемы ограничивают стабильность рубля и снижают доверие к нему, как к средству международных расчетов.“Дополнительное давление оказывает введенное в 2023 году санкционное ограничение на Московскую биржу, что резко сократило участие иностранных маркетмейкеров и ликвидность валютных торгов. Рубль становится менее ликвидным и более волатильным активом — с ограниченным доверием и доступностью за пределами РФ”, — добавил финансист.Кроме того, из-за санкционных ограничений доходы от экспорта нефти не так высоки, как могли бы быть. Эффект поддержки рубля за счет высокой ключевой ставки тоже ограничен. Таким образом, рубль в немалой степени остается заложником “невидимой руки” рынка, искаженного санкциями и непредсказуемостью, подытожил Косов.

https://ria.ru/20250425/rubl-2013299728.html

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экономика, рэу имени г. в. плеханова, московская биржа, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, рубль