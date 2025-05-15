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Финансист назвал самый серьезный риск для сильного рубля - РИА Новости, 15.05.2025
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03:18 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/rubl-2017012435.html
Финансист назвал самый серьезный риск для сильного рубля
Финансист назвал самый серьезный риск для сильного рубля - РИА Новости, 15.05.2025
Финансист назвал самый серьезный риск для сильного рубля
Геополитическая нестабильность, снижение нефтяных доходов, а также “невидимая рука рынка” остаются главными рисками для сильного рубля, рассказал агентству... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T03:18:00+03:00
2025-05-15T03:18:00+03:00
экономика
рэу имени г. в. плеханова
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
рубль
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Геополитическая нестабильность, снижение нефтяных доходов, а также “невидимая рука рынка” остаются главными рисками для сильного рубля, рассказал агентству “Прайм” заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов.Он отметил, что геополитические проблемы ограничивают стабильность рубля и снижают доверие к нему, как к средству международных расчетов.“Дополнительное давление оказывает введенное в 2023 году санкционное ограничение на Московскую биржу, что резко сократило участие иностранных маркетмейкеров и ликвидность валютных торгов. Рубль становится менее ликвидным и более волатильным активом — с ограниченным доверием и доступностью за пределами РФ”, — добавил финансист.Кроме того, из-за санкционных ограничений доходы от экспорта нефти не так высоки, как могли бы быть. Эффект поддержки рубля за счет высокой ключевой ставки тоже ограничен. Таким образом, рубль в немалой степени остается заложником “невидимой руки” рынка, искаженного санкциями и непредсказуемостью, подытожил Косов.
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экономика, рэу имени г. в. плеханова, московская биржа, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, рубль
Экономика, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Рубль
Финансист назвал самый серьезный риск для сильного рубля

Финансист Косов: сильному рублю угрожают нестабильность и низкие нефтяные доходы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПункт обмена валюты
Пункт обмена валюты - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Геополитическая нестабильность, снижение нефтяных доходов, а также “невидимая рука рынка” остаются главными рисками для сильного рубля, рассказал агентству “Прайм” заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов.
Он отметил, что геополитические проблемы ограничивают стабильность рубля и снижают доверие к нему, как к средству международных расчетов.
«
“Дополнительное давление оказывает введенное в 2023 году санкционное ограничение на Московскую биржу, что резко сократило участие иностранных маркетмейкеров и ликвидность валютных торгов. Рубль становится менее ликвидным и более волатильным активом — с ограниченным доверием и доступностью за пределами РФ”, — добавил финансист.
Кроме того, из-за санкционных ограничений доходы от экспорта нефти не так высоки, как могли бы быть. Эффект поддержки рубля за счет высокой ключевой ставки тоже ограничен. Таким образом, рубль в немалой степени остается заложником “невидимой руки” рынка, искаженного санкциями и непредсказуемостью, подытожил Косов.
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ЭкономикаРЭУ имени Г. В. ПлехановаМосковская биржаСитуация с курсами валют и ценами на нефтьРубль
 
 
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