https://ria.ru/20250515/rubio-2017209100.html

США надеются, что Россия согласится на прекращение огня, заявил Рубио

США надеются, что Россия согласится на прекращение огня, заявил Рубио - РИА Новости, 15.05.2025

США надеются, что Россия согласится на прекращение огня, заявил Рубио

США надеются, что Россия в пятницу даст согласие на "всеобъемлющее прекращение огня" на Украине, заявил в четверг госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. РИА Новости, 15.05.2025

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

марко рубио

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ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. США надеются, что Россия в пятницу даст согласие на "всеобъемлющее прекращение огня" на Украине, заявил в четверг госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио."Я надеюсь, что завтра новости возвестят нам о том, что они согласились на прекращение огня и начали серьезные переговоры", - сказал глава американской дипломатии.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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