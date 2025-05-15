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США надеются, что Россия согласится на прекращение огня, заявил Рубио - РИА Новости, 15.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:09 15.05.2025 (обновлено: 20:26 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/rubio-2017209100.html
США надеются, что Россия согласится на прекращение огня, заявил Рубио
США надеются, что Россия согласится на прекращение огня, заявил Рубио - РИА Новости, 15.05.2025
США надеются, что Россия согласится на прекращение огня, заявил Рубио
США надеются, что Россия в пятницу даст согласие на "всеобъемлющее прекращение огня" на Украине, заявил в четверг госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. РИА Новости, 15.05.2025
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специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. США надеются, что Россия в пятницу даст согласие на "всеобъемлющее прекращение огня" на Украине, заявил в четверг госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио."Я надеюсь, что завтра новости возвестят нам о том, что они согласились на прекращение огня и начали серьезные переговоры", - сказал глава американской дипломатии.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html
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в мире, россия, сша, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, марко рубио
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Марко Рубио
США надеются, что Россия согласится на прекращение огня, заявил Рубио

Рубио: США надеются, что РФ в пятницу согласится на прекращение огня на Украине

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. США надеются, что Россия в пятницу даст согласие на "всеобъемлющее прекращение огня" на Украине, заявил в четверг госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
«
"Я надеюсь, что завтра новости возвестят нам о том, что они согласились на прекращение огня и начали серьезные переговоры", - сказал глава американской дипломатии.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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