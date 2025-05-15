https://ria.ru/20250515/rubio-2017209100.html
США надеются, что Россия согласится на прекращение огня, заявил Рубио
США надеются, что Россия согласится на прекращение огня, заявил Рубио - РИА Новости, 15.05.2025
США надеются, что Россия согласится на прекращение огня, заявил Рубио
США надеются, что Россия в пятницу даст согласие на "всеобъемлющее прекращение огня" на Украине, заявил в четверг госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T20:09:00+03:00
2025-05-15T20:09:00+03:00
2025-05-15T20:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014322617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_84ca865a46d305a585c9d5ec852b0d5f.jpg
ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. США надеются, что Россия в пятницу даст согласие на "всеобъемлющее прекращение огня" на Украине, заявил в четверг госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио."Я надеюсь, что завтра новости возвестят нам о том, что они согласились на прекращение огня и начали серьезные переговоры", - сказал глава американской дипломатии.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014322617_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0492b316190c6e57257dbf4e15249932.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, марко рубио
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Марко Рубио
США надеются, что Россия согласится на прекращение огня, заявил Рубио
Рубио: США надеются, что РФ в пятницу согласится на прекращение огня на Украине