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Рубио высказался о возможном прорыве в переговорах Украины и России

Рубио высказался о возможном прорыве в переговорах Украины и России - РИА Новости, 15.05.2025

Рубио высказался о возможном прорыве в переговорах Украины и России

Государственный секретарь США Марко Рубио в четверг выразил уверенность в том, что единственной возможностью прорыва в переговорах по Украине может стать... РИА Новости, 15.05.2025

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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио в четверг выразил уверенность в том, что единственной возможностью прорыва в переговорах по Украине может стать встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.“Единственным путем, при котором мы сможем совершить прорыв в этом, является встреча президента Трампа лицом к лицу с президентом Путиным”, - сказал он журналистам в ходе визита в Турцию.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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