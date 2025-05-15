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Рубио высказался о возможном прорыве в переговорах Украины и России - РИА Новости, 15.05.2025
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20:09 15.05.2025 (обновлено: 20:12 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/rubio-2017209008.html
Рубио высказался о возможном прорыве в переговорах Украины и России
Рубио высказался о возможном прорыве в переговорах Украины и России - РИА Новости, 15.05.2025
Рубио высказался о возможном прорыве в переговорах Украины и России
Государственный секретарь США Марко Рубио в четверг выразил уверенность в том, что единственной возможностью прорыва в переговорах по Украине может стать... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T20:09:00+03:00
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украина
в мире
россия
марко рубио
владимир путин
дональд трамп
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
сша
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио в четверг выразил уверенность в том, что единственной возможностью прорыва в переговорах по Украине может стать встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.“Единственным путем, при котором мы сможем совершить прорыв в этом, является встреча президента Трампа лицом к лицу с президентом Путиным”, - сказал он журналистам в ходе визита в Турцию.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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украина, в мире, россия, марко рубио, владимир путин, дональд трамп, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, сша
Украина, В мире, Россия, Марко Рубио, Владимир Путин, Дональд Трамп, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, США
Рубио высказался о возможном прорыве в переговорах Украины и России

Рубио: единственный способ прорыва в переговорах—встреча Путина и Трампа

© AP Photo / Nathan HowardГосударственный секретарь США Марко Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Nathan Howard
Государственный секретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио в четверг выразил уверенность в том, что единственной возможностью прорыва в переговорах по Украине может стать встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
“Единственным путем, при котором мы сможем совершить прорыв в этом, является встреча президента Трампа лицом к лицу с президентом Путиным”, - сказал он журналистам в ходе визита в Турцию.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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УкраинаВ миреРоссияМарко РубиоВладимир ПутинДональд ТрампПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025США
 
 
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