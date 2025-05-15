https://ria.ru/20250515/rubio-2017172680.html

Рубио указал на роль Европы в переговорах России и Украины

Рубио указал на роль Европы в переговорах России и Украины - РИА Новости, 15.05.2025

Рубио указал на роль Европы в переговорах России и Украины

Государственный секретарь США Марко Рубио в рамках встречи с главами МИД Великобритании, Германии, Италии и Франции указал на критическую роль Европы в... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:37:00+03:00

2025-05-15T17:37:00+03:00

2025-05-15T19:13:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио в рамках встречи с главами МИД Великобритании, Германии, Италии и Франции указал на критическую роль Европы в переговорах между Россией и Украиной, заявили в госдепе. "Госсекретарь Рубио… подчеркнул, что европейское лидерство имеет критическое значение для того, чтобы Россия и Украина вели переговоры добросовестно для быстрого и прочного мирного урегулирования", - указано в распространенном релизе ведомства. Кроме того, Рубио проинформировал представителей "трансатлантической пятерки" об усилиях президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине, указали в госдепартаменте. Встреча госсекретаря США с главами МИД четырех стран Альянса прошла на полях неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в турецкой Анталье. Помимо вопроса украинского урегулирования стороны также "согласились с настоятельной необходимостью" увеличения расходов среди членов НАТО с учетом участия оборонных компаний США, затронули иранскую ядерную программу, Китай и Сирию.

https://ria.ru/20250515/tramp-2017118248.html

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