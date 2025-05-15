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Рубио указал на роль Европы в переговорах России и Украины - РИА Новости, 15.05.2025
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17:37 15.05.2025 (обновлено: 19:13 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/rubio-2017172680.html
Рубио указал на роль Европы в переговорах России и Украины
Рубио указал на роль Европы в переговорах России и Украины - РИА Новости, 15.05.2025
Рубио указал на роль Европы в переговорах России и Украины
Государственный секретарь США Марко Рубио в рамках встречи с главами МИД Великобритании, Германии, Италии и Франции указал на критическую роль Европы в... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:37:00+03:00
2025-05-15T19:13:00+03:00
в мире
сша
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марко рубио
дональд трамп
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио в рамках встречи с главами МИД Великобритании, Германии, Италии и Франции указал на критическую роль Европы в переговорах между Россией и Украиной, заявили в госдепе. "Госсекретарь Рубио… подчеркнул, что европейское лидерство имеет критическое значение для того, чтобы Россия и Украина вели переговоры добросовестно для быстрого и прочного мирного урегулирования", - указано в распространенном релизе ведомства. Кроме того, Рубио проинформировал представителей "трансатлантической пятерки" об усилиях президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине, указали в госдепартаменте. Встреча госсекретаря США с главами МИД четырех стран Альянса прошла на полях неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в турецкой Анталье. Помимо вопроса украинского урегулирования стороны также "согласились с настоятельной необходимостью" увеличения расходов среди членов НАТО с учетом участия оборонных компаний США, затронули иранскую ядерную программу, Китай и Сирию.
https://ria.ru/20250515/tramp-2017118248.html
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в мире, сша, украина, россия, марко рубио, дональд трамп, нато, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, США, Украина, Россия, Марко Рубио, Дональд Трамп, НАТО, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Рубио указал на роль Европы в переговорах России и Украины

Рубио заявил о критическом значении Европы в переговорах России и Украины

© Getty Images / Anadolu/Rasit AydoganГосударственный секретарь США Марко Рубио во время неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Анталье, Турция
Государственный секретарь США Марко Рубио во время неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Getty Images / Anadolu/Rasit Aydogan
Государственный секретарь США Марко Рубио во время неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Анталье, Турция
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио в рамках встречи с главами МИД Великобритании, Германии, Италии и Франции указал на критическую роль Европы в переговорах между Россией и Украиной, заявили в госдепе.
"Госсекретарь Рубио… подчеркнул, что европейское лидерство имеет критическое значение для того, чтобы Россия и Украина вели переговоры добросовестно для быстрого и прочного мирного урегулирования", - указано в распространенном релизе ведомства.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта
Вчера, 15:03
Кроме того, Рубио проинформировал представителей "трансатлантической пятерки" об усилиях президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине, указали в госдепартаменте.
Встреча госсекретаря США с главами МИД четырех стран Альянса прошла на полях неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в турецкой Анталье.
Помимо вопроса украинского урегулирования стороны также "согласились с настоятельной необходимостью" увеличения расходов среди членов НАТО с учетом участия оборонных компаний США, затронули иранскую ядерную программу, Китай и Сирию.
Флажки на столе - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Эксперт предположил, какие тезисы Киев озвучит на переговорах в Стамбуле
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В миреСШАУкраинаРоссияМарко РубиоДональд ТрампНАТОПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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