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Рубио рассказал об ожиданиях от переговоров России и Украины - РИА Новости, 15.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:42 15.05.2025 (обновлено: 10:43 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/rubio-2017037472.html
Рубио рассказал об ожиданиях от переговоров России и Украины
Рубио рассказал об ожиданиях от переговоров России и Украины - РИА Новости, 15.05.2025
Рубио рассказал об ожиданиях от переговоров России и Украины
Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя ожидания властей в Вашингтоне по урегулированию конфликта на Украине, заявил, что Соединенные Штаты надеются на скорый РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T09:42:00+03:00
2025-05-15T10:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
марко рубио
нато
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя ожидания властей в Вашингтоне по урегулированию конфликта на Украине, заявил, что Соединенные Штаты надеются на скорый прогресс, "несмотря на сложности"."Президент США был предельно ясен - он хочет, чтобы... (конфликт - ред.) закончился... Он открыт к любому механизму, который приведет... к миру... Мы хотим видеть прогресс. Какой бы механизм ни вырисовывался или какой бы процесс ни происходил - мы открыты к конструктивному (диалогу - ред.) и к тому, чтобы быть полезными в любом ключе для того, чтобы прекратить конфликт", - заявил Рубио на полях неформальной встречи глав МИД стран НАТО.
https://ria.ru/20250515/starmera-2017041460.html
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в мире, россия, украина, сша, марко рубио, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Марко Рубио, НАТО
Рубио рассказал об ожиданиях от переговоров России и Украины

Рубио: США хотят прогресса в вопросе украинского урегулирования и готовы помочь

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя ожидания властей в Вашингтоне по урегулированию конфликта на Украине, заявил, что Соединенные Штаты надеются на скорый прогресс, "несмотря на сложности".

"Президент США был предельно ясен - он хочет, чтобы... (конфликт - ред.) закончился... Он открыт к любому механизму, который приведет... к миру... Мы хотим видеть прогресс. Какой бы механизм ни вырисовывался или какой бы процесс ни происходил - мы открыты к конструктивному (диалогу - ред.) и к тому, чтобы быть полезными в любом ключе для того, чтобы прекратить конфликт", - заявил Рубио на полях неформальной встречи глав МИД стран НАТО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАМарко РубиоНАТО
 
 
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