https://ria.ru/20250515/rubio-2017037472.html
Рубио рассказал об ожиданиях от переговоров России и Украины
Рубио рассказал об ожиданиях от переговоров России и Украины - РИА Новости, 15.05.2025
Рубио рассказал об ожиданиях от переговоров России и Украины
Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя ожидания властей в Вашингтоне по урегулированию конфликта на Украине, заявил, что Соединенные Штаты надеются на скорый РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T09:42:00+03:00
2025-05-15T09:42:00+03:00
2025-05-15T10:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
марко рубио
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014322617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_84ca865a46d305a585c9d5ec852b0d5f.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя ожидания властей в Вашингтоне по урегулированию конфликта на Украине, заявил, что Соединенные Штаты надеются на скорый прогресс, "несмотря на сложности"."Президент США был предельно ясен - он хочет, чтобы... (конфликт - ред.) закончился... Он открыт к любому механизму, который приведет... к миру... Мы хотим видеть прогресс. Какой бы механизм ни вырисовывался или какой бы процесс ни происходил - мы открыты к конструктивному (диалогу - ред.) и к тому, чтобы быть полезными в любом ключе для того, чтобы прекратить конфликт", - заявил Рубио на полях неформальной встречи глав МИД стран НАТО.
https://ria.ru/20250515/starmera-2017041460.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014322617_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0492b316190c6e57257dbf4e15249932.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, марко рубио, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Марко Рубио, НАТО
Рубио рассказал об ожиданиях от переговоров России и Украины
Рубио: США хотят прогресса в вопросе украинского урегулирования и готовы помочь