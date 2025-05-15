https://ria.ru/20250515/rubio-2017037472.html

Рубио рассказал об ожиданиях от переговоров России и Украины

Рубио рассказал об ожиданиях от переговоров России и Украины - РИА Новости, 15.05.2025

Рубио рассказал об ожиданиях от переговоров России и Украины

Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя ожидания властей в Вашингтоне по урегулированию конфликта на Украине, заявил, что Соединенные Штаты надеются на скорый РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T09:42:00+03:00

2025-05-15T09:42:00+03:00

2025-05-15T10:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя ожидания властей в Вашингтоне по урегулированию конфликта на Украине, заявил, что Соединенные Штаты надеются на скорый прогресс, "несмотря на сложности"."Президент США был предельно ясен - он хочет, чтобы... (конфликт - ред.) закончился... Он открыт к любому механизму, который приведет... к миру... Мы хотим видеть прогресс. Какой бы механизм ни вырисовывался или какой бы процесс ни происходил - мы открыты к конструктивному (диалогу - ред.) и к тому, чтобы быть полезными в любом ключе для того, чтобы прекратить конфликт", - заявил Рубио на полях неформальной встречи глав МИД стран НАТО.

https://ria.ru/20250515/starmera-2017041460.html

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