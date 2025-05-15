https://ria.ru/20250515/rubio-2017036959.html

Рубио высказался о позиции Трампа по урегулированию на Украине

Рубио высказался о позиции Трампа по урегулированию на Украине - РИА Новости, 15.05.2025

Рубио высказался о позиции Трампа по урегулированию на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп был предельно ясен - он хочет окончания конфликта на Украине и открыт к любому... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T09:37:00+03:00

2025-05-15T09:37:00+03:00

2025-05-15T09:44:00+03:00

украина

в мире

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

дональд трамп

сша

марко рубио

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014322595_0:288:3062:2010_1920x0_80_0_0_6cd46533306afc6129497b62a9c2f6d6.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп был предельно ясен - он хочет окончания конфликта на Украине и открыт к любому механизму, который приведет к урегулированию на Украине."Президент США был предельно ясен - он хочет, чтобы... (конфликт - ред.) закончился... Он открыт к любому механизму, который приведет... к миру... Мы хотим видеть прогресс. Какой бы механизм ни вырисовывался или какой бы процесс ни происходил - мы открыты к конструктивному (диалогу - ред.) и к тому, чтобы быть полезными в любом ключе для того, чтобы прекратить конфликт", - заявил Рубио на полях неформальной встречи глав МИД стран НАТО.

https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, дональд трамп, сша, марко рубио, нато