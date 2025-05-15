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Рубио высказался о позиции Трампа по урегулированию на Украине - РИА Новости, 15.05.2025
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09:37 15.05.2025 (обновлено: 09:44 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/rubio-2017036959.html
Рубио высказался о позиции Трампа по урегулированию на Украине
Рубио высказался о позиции Трампа по урегулированию на Украине - РИА Новости, 15.05.2025
Рубио высказался о позиции Трампа по урегулированию на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп был предельно ясен - он хочет окончания конфликта на Украине и открыт к любому... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T09:37:00+03:00
2025-05-15T09:44:00+03:00
украина
в мире
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
дональд трамп
сша
марко рубио
нато
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп был предельно ясен - он хочет окончания конфликта на Украине и открыт к любому механизму, который приведет к урегулированию на Украине."Президент США был предельно ясен - он хочет, чтобы... (конфликт - ред.) закончился... Он открыт к любому механизму, который приведет... к миру... Мы хотим видеть прогресс. Какой бы механизм ни вырисовывался или какой бы процесс ни происходил - мы открыты к конструктивному (диалогу - ред.) и к тому, чтобы быть полезными в любом ключе для того, чтобы прекратить конфликт", - заявил Рубио на полях неформальной встречи глав МИД стран НАТО.
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украина, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, дональд трамп, сша, марко рубио, нато
Украина, В мире, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Дональд Трамп, США, Марко Рубио, НАТО
Рубио высказался о позиции Трампа по урегулированию на Украине

Рубио: Трамп готов к любому механизму, который приведет к перемирию на Украине

© AP Photo / Alex BrandonМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп был предельно ясен - он хочет окончания конфликта на Украине и открыт к любому механизму, который приведет к урегулированию на Украине.
"Президент США был предельно ясен - он хочет, чтобы... (конфликт - ред.) закончился... Он открыт к любому механизму, который приведет... к миру... Мы хотим видеть прогресс. Какой бы механизм ни вырисовывался или какой бы процесс ни происходил - мы открыты к конструктивному (диалогу - ред.) и к тому, чтобы быть полезными в любом ключе для того, чтобы прекратить конфликт", - заявил Рубио на полях неформальной встречи глав МИД стран НАТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
 
УкраинаВ миреПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Дональд ТрампСШАМарко РубиоНАТО
 
 
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