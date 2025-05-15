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Рубио высказался о позиции Трампа по урегулированию на Украине
Рубио высказался о позиции Трампа по урегулированию на Украине - РИА Новости, 15.05.2025
Рубио высказался о позиции Трампа по урегулированию на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп был предельно ясен - он хочет окончания конфликта на Украине и открыт к любому... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T09:37:00+03:00
2025-05-15T09:37:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп был предельно ясен - он хочет окончания конфликта на Украине и открыт к любому механизму, который приведет к урегулированию на Украине."Президент США был предельно ясен - он хочет, чтобы... (конфликт - ред.) закончился... Он открыт к любому механизму, который приведет... к миру... Мы хотим видеть прогресс. Какой бы механизм ни вырисовывался или какой бы процесс ни происходил - мы открыты к конструктивному (диалогу - ред.) и к тому, чтобы быть полезными в любом ключе для того, чтобы прекратить конфликт", - заявил Рубио на полях неформальной встречи глав МИД стран НАТО.
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Украина, В мире, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Дональд Трамп, США, Марко Рубио, НАТО
Рубио высказался о позиции Трампа по урегулированию на Украине
Рубио: Трамп готов к любому механизму, который приведет к перемирию на Украине